L’espoir présidentiel Joe Biden se souvient de sa rencontre avec la figure de proue du jeu vidéo “Arrogant” de la Silicon Valley

Joe Biden, l’ancien vice-président des États-Unis d’Amérique, fait actuellement campagne pour être la candidature démocrate à l’élection présidentielle de 2020. Dans une interview au New York Times, interrogé sur le pouvoir croissant de la Silicon Valley pendant le mandat d’Obama, Biden s’est retrouvé à discuter d’une réunion avec “les dirigeants de la Silicon Valley”, et un créateur de jeu anonyme a manifestement laissé un goût amer dans sa bouche.

“Et vous vous souvenez peut-être de la critique que j’ai eue à l’idée de rencontrer les dirigeants de la Silicon Valley, alors que j’essayais de trouver un accord sur la protection de la propriété intellectuelle des artistes aux États-Unis d’Amérique”, a déclaré Biden. “Et à un moment donné, l’un des petits monstres assis autour de cette table, était un multi – proche d’un milliardaire – qui m’a dit qu’il était un artiste parce qu’il était capable de proposer des jeux pour vous apprendre à tuer des gens.” .. “

Ce commentaire désinvolte n’est pas la première fois que Biden exprime son dégoût pour les jeux violents. En 2013, en tant que vice-président, il a évoqué la possibilité d’appliquer des taxes supplémentaires aux médias violents. Il cherchait également à rencontrer des membres de l’industrie des jeux pour discuter des liens entre les jeux et la violence armée, et une lettre ouverte publiée à l’époque le suppliait de ne pas blâmer les jeux pour la violence dans le monde réel.

Un intervieweur demande s’il fait référence aux jeux vidéo, et Biden continue: “Ouais, les jeux vidéo. Et l’un des hauts dirigeants m’a dit que si j’insistais sur ce que Leahy avait préparé et que nous étions, je pensais nous allions soutenir pleinement, qu’ils feraient exploser le réseau, au sens figuré. Demandez à tout le monde de contacter. Ils sortent et sortent et contactent le standard téléphonique, il suffit de le faire exploser. “

La ligne “Leahy” est probablement une référence au sénateur du Vermont Patrick Leahy, bien que le contexte ne soit pas entièrement clair dans la réponse de Biden.

Biden se souvient que l’une des personnes qu’il rencontrait dans la Silicon Valley les décrivait comme “le moteur économique de l’Amérique”, ce qu’il contestait. “Comme j’ai ajouté les sept tenues, tout le monde est là sauf Microsoft. J’ai dit, vous avez moins de personnes sur votre liste de paie que toutes les pertes que General Motors vient de subir au cours du dernier trimestre, d’employés. Alors ne me donnez pas de cours sur la façon dont vous ‘ai créé tous ces emplois. “

“Le fait est qu’il y a une arrogance à ce sujet, une arrogance écrasante”, a déclaré Biden, faisant référence à l’idée que la Silicon Valley renforçait l’économie.

On ne sait pas de quelle réunion ou de quel développeur Biden parle. Kotaku a théorisé plusieurs identités pour le «fluage», mais il n’y a pas de réponse définitive.

