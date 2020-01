l’état commence des inspections fiscales

Le fisc est toujours opérationnel ainsi que ses contrôles visant un seul objectif: briser toutes les formes d’évasion fiscale présent dans le pays. Depuis plusieurs années, l’administration fiscale de l’État italien est dotée d’outils utiles pour poursuivre ses objectifs en combattant efficacement ceux qui ont l’intention d’être intelligents. Bien que de nombreux utilisateurs se plaignent de l’absence de contrôles, il faut en réalité rappeler à ceux qui nous lisent que ces derniers sont effectués régulièrement et concernent principalement un poste: les comptes courants; de plus, à partir de cette année, la Police financière et l’Agence du revenu pourront également surveiller des éléments supplémentaires: découvrons lesquels.

Taxe: les comptes courants sont vérifiés, mais ils ne sont pas les seuls

Il est bien connu que pour identifier les écarts, le service des impôts utilise des algorithmes qui analysent, d’abord, le entrées et sorties d’un sujet particulier, puis les comparer avec ce qui a été déclaré dans la déclaration de revenus. Dans le cas où le rapport généré pourrait révéler un pourcentage trop élevé, des vérifications plus approfondies seraient lancées.

A partir de cette année, cependant, les comptes courants au nom des sujets ne sera pas le seul élément analysé: les stocks moyens avec un niveau de croissance plus que proportionnel et les factures électroniques revêtiront également une importance particulière, consultable par la Guardia di Finanza. L’évasion fiscale? Non, merci: ce moment pourrait être le bon moment et pourrait enfin être éteint pour toujours par notre pays bien-aimé