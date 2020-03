L’État de Washington adopte un projet de loi historique sur la reconnaissance faciale, freinant l’utilisation de l’IA par le gouvernement – .

La législature de l’État de Washington à Olympie. (Photo Flickr / MathTeacherGuy)

La législature de l’État de Washington a adopté un projet de loi établissant de nouveaux garde-corps sur l’utilisation par le gouvernement des logiciels de reconnaissance faciale.

Le projet de loi a autorisé les deux chambres de la législature de l’État jeudi, quelques heures avant la fin de la session, positionnant Washington comme l’un des premiers États du pays à réglementer la reconnaissance faciale, un élément clé du débat juridique plus large sur l’intelligence artificielle. Le projet de loi attend maintenant la signature du gouverneur Jay Inslee.

La législation oblige les organismes publics à rendre régulièrement compte de leur utilisation de la technologie de reconnaissance faciale et à tester l’équité et la précision du logiciel. Les organismes chargés de l’application des lois doivent obtenir un mandat avant d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale dans les enquêtes, sauf en cas d’urgence. Le projet de loi établit également un groupe de travail pour étudier l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale par les organismes gouvernementaux.

En vertu du projet de loi, les entités publiques utilisant un logiciel de reconnaissance faciale pour prendre des décisions qui produisent des «effets juridiques» doivent s’assurer qu’un humain examine les résultats. Cette catégorie comprend les décisions susceptibles d’affecter le travail, les services financiers, le logement, les assurances et les études d’une personne.

“C’est historique”, a déclaré le sénateur Joe Nguyen, parrain du projet de loi, qui travaille également pour Microsoft. “Je ne connais aucune autre juridiction, c’est sûr aux États-Unis, peut-être dans le monde, où cela oblige l’entreprise à exposer ses données sous-jacentes … de manière à pouvoir en vérifier l’exactitude.”

Washington abrite deux des plus grandes entreprises du pays développant des logiciels de reconnaissance faciale: Amazon et Microsoft. Les dirigeants des deux sociétés ont appelé les législateurs à créer de nouvelles règles pour la technologie de reconnaissance faciale, qui est largement non réglementée.

En septembre dernier, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a qualifié la reconnaissance faciale «d’exemple parfait de la nécessité d’une réglementation». Le président de Microsoft, Brad Smith, a mis en garde à plusieurs reprises contre les conséquences de permettre à la technologie de continuer à être déployée sans garde-corps. Mais Smith a déclaré en janvier que les moratoires temporaires sur la technologie que certains gouvernements envisageaient reviendraient à utiliser un couperet à viande au lieu d’un scalpel.

La reconnaissance faciale est devenue un paratonnerre, des groupes de défense des droits civiques et des chercheurs affirmant qu’elle peut amplifier les préjugés humains. Des études sur le logiciel Rekognition d’Amazon, menées par l’ACLU et le MIT, ont montré que la technologie identifie mal les femmes et les personnes de couleur plus fréquemment que les hommes blancs. Amazon affirme que la méthodologie de ces études était défectueuse et recommande un seuil de confiance élevé pour toute agence d’application de la loi utilisant le logiciel.

L’ACLU repousse le déploiement de la reconnaissance faciale par les agences gouvernementales locales et fédérales. Jeudi, l’organisation des droits civiques a poursuivi le gouvernement fédéral, exigeant des informations sur la façon dont les agents d’immigration utilisent la technologie de reconnaissance faciale.

Le projet de loi adopté jeudi dans l’État de Washington était l’une des nombreuses tentatives des législateurs pour freiner la reconnaissance faciale. Un projet de loi distinct axé sur la réglementation de la confidentialité des données comprenait de nouvelles règles pour les applications commerciales de la technologie de reconnaissance faciale, mais cette législation n’a pas été adoptée avant la date limite.