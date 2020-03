L’État de Washington devrait interdire des événements de plus de 250 personnes pour ralentir la propagation du COVID-19 – .

Le gouverneur de Washington Jay Inslee prend la parole lors d’un événement 2018 à Seattle. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Le gouverneur de Washington Jay Inslee prévoit d’annoncer de nouvelles restrictions sur les grands événements dans l’État pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, interdisant les rassemblements de plus de 250 personnes, selon plusieurs rapports.

Selon la durée, le déménagement pourrait avoir des implications pour des événements allant de l’ouverture de la maison des Mariners de Seattle dans deux semaines aux événements technologiques majeurs prévus pour le printemps.

Inslee annoncera l’interdiction lors d’une conférence de presse prévue mercredi matin, selon les rapports du Seattle Times, Everett Herald, Associated Press et KING5, citant des sources anonymes. L’interdiction serait promulguée dans les comtés de King, Snohomish et Pierce, selon les rapports. Le comté de King abrite Seattle et compte le plus grand nombre de cas de COVID-19 et de décès dans l’État.

Un porte-parole d’Inslee a refusé de confirmer les informations mardi soir. Une alerte médiatique pour la conférence de presse indique qu’Inslee “annoncera de nouvelles stratégies communautaires et des plans de distanciation sociale afin de contenir COVID-19”.

Cette décision ferait suite à des mesures volontaires prises par les plus grandes sociétés technologiques de l’État, qui ont annulé ou retiré des événements ce mois-ci et ont demandé aux employés de faire du télétravail si possible.

Le sort des événements à quelques mois est moins clair. Microsoft Build, la conférence annuelle des développeurs qui attire environ 5 000 personnes à Seattle, est toujours prévue du 19 au 21 mai. Le site Web de Sakura-Con indique que l’événement de Seattle aura toujours lieu du 10 au 12 avril, et un annuaire de la Northwest Convention League répertorie plusieurs événements dans le Pacifique Nord-Ouest qui n’ont pas été annulés pour le moment.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, ouvre une conférence des développeurs Microsoft Build à Seattle. (Photo de fichier .)

La conférence de presse d’Inslee est prévue mercredi à 10 h 15 à Seattle. Les dirigeants des comtés de King, Pierce et Snohomish et les maires de Seattle, Everett et Tacoma devraient le rejoindre.

Selon le ministère de la Santé de Washington, au moins 190 personnes dans l’État de Washington ont été testées positives pour le nouveau coronavirus. Inslee a déclaré l’état d’urgence à Washington en raison de COVID-19 au début du mois.