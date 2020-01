L’État de Washington envisage une législation qui protégerait les applications de jeu contre les poursuites en jeu – .

Siège de Big Fish Games à Seattle. (Photo de Big Fish Games)

Les législateurs de Washington débattent d’une législation qui protégerait de nombreuses sociétés de jeux de smartphones de l’État des recours collectifs contre les jeux de hasard.

Plusieurs sociétés de Washington qui développent des soi-disant «jeux sociaux» intenteront des poursuites contre des plaignants qui affirment avoir perdu des dizaines de milliers de dollars au profit des applications. Une paire de factures d’accompagnement à la Chambre et au Sénat de l’État indemniserait les entreprises de la responsabilité financière dans ces types de poursuites, à moins que les jeux ne permettent aux joueurs de retirer de l’argent.

De nombreux jeux prennent en charge les achats intégrés, mais ne permettent pas aux joueurs de gagner de l’argent, ce qui soulève des questions quant à savoir si les lois sur les jeux devraient s’appliquer.

L’un des projets de loi a été entendu mardi. Des représentants de l’industrie du jeu ont témoigné, affirmant que la législation apporterait une clarté juridique à la question. Les opposants au projet de loi ont déclaré qu’il protégerait les entreprises de toute responsabilité en cas de comportement illégal.

Pendant des années, la Washington State Gambling Commission n’a pas appliqué les lois sur les jeux de hasard sur les casinos virtuels qui ne permettent pas aux joueurs de retirer de l’argent. Mais une décision de justice fédérale de 2018 a rompu avec cette tradition, jetant une incertitude sur l’industrie du jeu sur smartphone dans l’État de Washington. Un juge fédéral de la Ninth Circuit Court of Appeals a statué que les jeux développés par Big Fish Games, basé à Seattle, constituent des jeux de hasard en ligne illégaux en vertu de la loi de l’État de Washington.

Auparavant: l’industrie des jeux de hasard lance des efforts de lobbying pour protéger les jeux de smartphones des lois de Washington sur les jeux de hasard

Big Fish Casino est une série de jeux comme les machines à sous, le blackjack et la roulette qui utilisent des jetons virtuels. Les jetons n’ont pas de valeur monétaire eux-mêmes, mais les joueurs ne peuvent jouer que tant qu’ils ont des jetons. S’ils s’épuisent, ils doivent attendre que le jeu offre plus de jetons gratuits ou ils peuvent acheter plus de jetons et revenir.

Plusieurs autres poursuites ont été intentées à la suite de la décision Big Fish, contestant la légalité des jeux sociaux à Washington.

Mardi, lors de l’audience, Doug Pearson, directeur de la technologie chez Flowplay à Seattle, a déclaré que la décision de la cour d’appel “avait créé un flou d’incertitude pour une entreprise comme la nôtre”.

“Si les plaignants l’emportent, l’État de Washington sera le seul État du pays à considérer ces jeux comme des jeux illégaux”, a-t-il déclaré.

Alex Tievsky, un avocat représentant les plaignants poursuivant les sociétés de jeux sociaux, a témoigné en leur nom lors de l’audience. Il a dit qu’un de ses clients avait perdu 400 000 $ en jouant à Big Fish Casino.

“Cela a ruiné sa vie”, a déclaré Tievsky. “Ce n’est pas la seule histoire comme ça.”

Tievsky a accusé les sociétés de jeux de faciliter le jeu illégal et a déclaré que le projet de loi était une tentative de protéger l’industrie de la responsabilité légale.

«Tout cela change, c’est la capacité des victimes à se rétablir», a-t-il déclaré. «Le législateur ne devrait pas avoir pour tâche de renflouer les industries anarchiques.»

La coprésidente de Game On WA, Kristina Hudson. (Photo via Game On WA)

À la fin de l’année dernière, une coalition de représentants de l’industrie du jeu et de professionnels du développement économique a lancé Game On WA pour faire pression sur la législature pour qu’elle se penche sur la question. La coprésidente de Game on WA, Kristina Hudson, a témoigné lors de l’audience à l’appui du projet de loi.

“Malheureusement, notre environnement commercial pour cette industrie est maintenant assombri par l’incertitude”, a-t-elle déclaré. “Pendant des années, la Washington State Gambling Commission a fourni des conseils à toutes nos entreprises sur ce qui constitue un jeu et ce qui ne le fait pas … certaines de nos sociétés risquent maintenant de voir leurs jeux gratuits constituer un jeu.”

Venkat Balasubramani, un avocat spécialisé dans les technologies et l’internet qui n’est pas impliqué dans le différend sur les jeux sociaux, a déclaré qu’il était surpris que la législation indemnise pleinement les entreprises.

“Cela semble assez extrême”, a-t-il déclaré.

Les représentants qui ont tenu l’audience semblaient également circonspects, plusieurs remettant en cause l’objet sous-jacent du projet de loi.