L’État de Washington fermera temporairement des restaurants, des bars et des installations de divertissement / récréatives

Le gouverneur de Washington Jay Inslee. (Photo .)

L’État de Washington fermera temporairement les restaurants, les bars et les installations de divertissement / loisirs à l’échelle de l’État à partir du lundi 16 mars, dans le cadre de la dernière initiative visant à empêcher la propagation de COVID-19. L’ordre restera en vigueur jusqu’au 31 mars, selon une annonce du comté de King.

Le gouverneur Jay Inslee a fait cette annonce dimanche soir et tiendra une conférence de presse lundi pour fournir plus de détails.

“Pour protéger notre peuple, nous devons continuer à intensifier notre réponse”, a déclaré Inslee.

Nous sommes dans le même bateau, Washington. La façon dont chacun de nous réagit est importante.

Et je sais que nous sommes prêts à relever le défi.

– Gouverneur Jay Inslee (@GovInslee) 16 mars 2020

Les épiceries et les pharmacies resteront ouvertes. Les restaurants peuvent continuer à emporter et à livrer. D’autres points de vente au détail peuvent rester ouverts s’ils répondent aux exigences de santé publique établies par les gouvernements locaux et d’État.

Les nouvelles règles suivent des interdictions de restaurants / bars similaires dans d’autres États et villes du monde, y compris à New York et Los Angeles.

L’État interdit également les rassemblements de plus de 50 personnes, suivant les instructions du CDC dimanche plus tôt.

«Je sais qu’il y aura des impacts économiques significatifs pour toutes nos communautés», a déclaré Inslee dans un tweet. “Mais chaque heure compte lorsque nous courbons la courbe de l’infection.”

Le directeur du comté de King, Dow Constantine, a publié une grave déclaration dimanche soir, exhortant tous ceux qui le peuvent à s’isoler:

Nous sommes à un moment critique de cette crise. Nous quittons la phase des épidémies de COVID-19 dans les zones concentrées du comté et entrons dans la phase d’infection potentiellement rapide et généralisée.

Il est temps, en ce moment, pour les gens de supposer qu’eux-mêmes et tous ceux qu’ils rencontrent sont infectés, d’éviter toute interaction inutile qui pourrait conduire à une nouvelle infection, et d’attendre et de surveiller pour voir s’ils ont effectivement été infectés afin de pouvoir isoler et récupérer sans présenter de risque pour les autres.

Allez travailler si vous le devez. Mais accrochez-vous si vous le pouvez. Reportez tout ce que vous pouvez. Traitez les deux prochaines semaines comme une période d’auto-quarantaine, pour vous protéger ainsi que la vie et la santé de vos proches et de l’ensemble de la communauté.

L’annonce fait suite au gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, qui a déclaré dimanche que les bars, clubs, établissements vinicoles et brasseries de l’État seraient fermés. Newsom a déclaré que les personnes de plus de 65 ans “doivent pratiquer l’isolement à domicile”.

Les derniers chiffres du ministère de la Santé de Washington montrent au moins 769 cas de COVID-19 et 42 décès associés au virus.