L’État de Washington interdit de grands événements dans trois comtés pour ralentir la propagation du COVID-19, le gouverneur qualifie la pandémie de «extrêmement dangereuse» – .

Le gouverneur Jay Inslee annonce une interdiction de grands rassemblements dans trois comtés de Washington en raison de COVID-19. (Photo Twitter / GovInslee)

L’État de Washington annule les événements avec plus de 250 participants dans trois comtés jusqu’à la fin du mois de mars, a annoncé mercredi le gouverneur Jay Inslee lors d’une conférence de presse. Le moratoire est l’effort le plus récent et le plus difficile de l’État pour endiguer la propagation du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie plus tôt dans la journée.

Aux États-Unis, la grande majorité des décès liés au COVID-19 sont survenus à Washington, où le premier patient américain connu a été testé positif au virus en janvier. Le test de COVID-19 a été interrompu dans les semaines qui ont suivi, permettant au virus de se propager sans être détecté. Mercredi, Washington avait enregistré au moins 267 cas de COVID-19 et 24 décès, selon des responsables de la santé publique. Inslee a déclaré cette semaine que le nombre réel de cas dans l’État pourrait être supérieur à 1 000.

“À partir d’aujourd’hui, je commande, conformément à mes pouvoirs d’urgence, que certains événements à King, Snohomish et Pierce County avec plus de 250 personnes sont interdits par ordre du gouverneur”, a déclaré Inslee.

Ces comtés ont été choisis en raison «d’une transmission importante, d’épidémies et ce sont de grands centres de population», selon Inslee.

L’annonce s’applique aux événements sportifs, concerts, conférences et réunions sociales et familiales dans la région de Seattle. Inslee a déclaré que l’interdiction durera jusqu’à la fin du mois, mais a averti: “il est très probable qu’elle soit prolongée au-delà de mars”.

S’il est prolongé, l’interdiction des événements pourrait avoir des conséquences majeures sur les événements de l’industrie technologique dans les prochains mois. Microsoft Build, la conférence annuelle des développeurs qui attire environ 5 000 personnes à Seattle, est toujours prévue du 19 au 21 mai. Le site Web de Sakura-Con indique que l’événement de Seattle aura toujours lieu du 10 au 12 avril, et un annuaire de la Northwest Convention League répertorie plusieurs événements dans le nord-ouest du Pacifique qui n’ont pas été annulés pour le moment. Les prix ., initialement prévus pour le 26 mars, sont maintenant prévus pour le 19 mai. L’événement attire plus de 800 participants.

L’organisation des Mariners de Seattle travaille avec la Major League Baseball pour faire des plans alternatifs pour les matchs prévus fin mars, selon un communiqué diffusé mercredi. L’organisation a déclaré que les détenteurs de billets seront remboursés ou crédités pour les matchs non joués.

“Manquer l’ouverture de la maison est une affaire très importante pour l’État de Washington”, a déclaré Inslee, mais il s’attend à ce que les Mariners et les autres dans l’ensemble de l’État se conforment pleinement.

Pour réitérer… les Mariners et la MLB discutent des plans d’urgence pour cette situation depuis plus d’une semaine. Ils ont discuté de jouer aux jeux en Arizona. Jouer aux jeux au Texas et au Minnesota et jouer dans un stade vide. Tous ont des problèmes potentiels

– Ryan Divish (@RyanDivish) 11 mars 2020

Peu de temps après la conférence de presse, les Sounders de Seattle ont annoncé qu’un match prévu pour le 21 mars au CenturyLink Field avait été reporté. L’organisation a déclaré qu’elle continuerait à tenir compte des recommandations des responsables de la santé publique.

Les Dragons de Seattle ont annoncé qu’ils joueront un match à domicile au CenturyLink Field ce dimanche 15 mars sans fans.

Le Tacoma Defiance a annoncé qu’il disputerait le match de championnat USL mercredi soir au stade Cheney à Tacoma sans fans. Son match à domicile le 22 mars sera reprogrammé.

Et l’Université de Washington, qui a déplacé les cours en ligne la semaine dernière, restreint la fréquentation des événements sportifs sur le campus.

Inslee a déclaré que la commande ne s’applique pas aux aéroports ou aux casinos, en raison de la relation de l’État avec les tribus amérindiennes. “Nous avons d’autres discussions avec les tribus à ce sujet”, a déclaré Inslee lors de la conférence de presse. Les restaurants et les bars ne sont pas soumis à l’ordonnance, mais les autorités prévoient d’émettre des conseils pour ces entreprises.

Les responsables ont déclaré lors de la conférence de presse que les écoles de tout l’État devraient commencer à se préparer à la fermeture des portes alors que le virus continue de se propager.

“C’est un événement extrêmement dangereux auquel nous sommes confrontés, mais nous ne sommes pas impuissants”, a déclaré Inslee. ” Nous avons la capacité de saisir notre propre destin et la sécurité de nos proches. »

Le directeur du comté de King Down Constantine a déclaré lors de la conférence de presse que les événements avec moins de 250 participants seront également annulés à moins qu’ils «respectent les directives de santé publique» pour prévenir la propagation du virus. Ces directives incluent la distance sociale, le lavage des mains et l’assainissement régulier.

Les principaux employeurs de l’État, y compris Amazon et Microsoft, ont demandé aux travailleurs qui peuvent faire du télétravail de le faire sur la recommandation des responsables de la santé publique. Ces entreprises et d’autres ont promis de continuer à verser à leurs employés horaires un salaire régulier, même si leurs heures sont réduites en raison du virus.

«Pour les employeurs comme Microsoft, pour garantir que les travailleurs horaires seront payés même s’ils ne sont pas actuellement nécessaires… ce sont les types de mesures prospectives dont nous avons besoin de la part de tous les dirigeants publics et privés de notre État», a déclaré Constantine.

Note de l’éditeur: cette histoire a été mise à jour pour préciser que l’interdiction ne s’applique pas aux casinos, en raison de la relation de l’État avec les tribus amérindiennes.