L’État de Washington veut réglementer l’intelligence artificielle, alors que Microsoft fait pression pour de nouvelles règles – .

Le Capitole de l’État de Washington à Olympie, Washington (Photo Flickr / WSDOT)

L’État de Washington pourrait devenir un pionnier dans la réglementation de l’intelligence artificielle si les législateurs et Microsoft réussissaient. Une série de projets de loi déposés au cours de cette session législative cherchent à ouvrir la voie à cette nouvelle frontière de l’innovation technologique.

La législation se concentre sur le dépistage biométrique et le profilage numérique. Ces sujets font partie d’un ensemble plus large de projets de loi liés à la technologie que le législateur de l’État envisage.

Microsoft et son président, Brad Smith, implorent les régulateurs de promulguer des lois régissant l’intelligence artificielle depuis des mois. La société affirme vouloir mettre en place des garanties avant que la technologie ne devienne trop perturbatrice. Smith a noté l’année dernière que les lignes directrices sur l’IA établies dans l’État auraient un impact mondial en raison des sociétés de technologie basées ici.

Le sénateur de l’État de Washington Reuven Carlyle. (Photo . / Nat Levy)

L’autre titan de la technologie de Seattle, Amazon, a également commencé à défendre discrètement la réglementation des technologies de l’IA. Son PDG, Jeff Bezos, a déclaré en septembre que l’équipe de politique publique de l’entreprise travaillait sur un ensemble de règlements proposés pour la technologie de reconnaissance faciale. Amazon et Microsoft développent tous deux un logiciel de reconnaissance faciale.

Les sceptiques affirment que l’implication de Microsoft et d’Amazon dans le processus législatif dans leur État d’origine est un effort pour s’assurer que les réglementations ne deviennent pas trop onéreuses pour les entreprises.

Quelle que soit l’intention, Microsoft dit vouloir voir les régulateurs prendre le pas sur l’intelligence artificielle au lieu de rattraper leur retard, comme c’est le cas pour la confidentialité des données. Lors de la dernière session législative, Washington a eu la chance d’être le premier État du pays à réglementer la façon dont les organisations utilisent les données des consommateurs en ligne. Mais un projet de loi qui aurait été fait juste qui est mort à la Chambre des États après avoir autorisé le Sénat.

Washington Sen. Reuven Carlyle et ses collègues tentent à nouveau cette session avec un nouveau projet de loi sur la confidentialité des données. Le projet de loi est similaire à certains égards à la nouvelle loi californienne sur la confidentialité des données et aux règles de l’Union européenne, mais il couvre également la reconnaissance faciale, qui est devenue un paratonnerre lors de la dernière session. Cette fois-ci, les législateurs ont présenté un projet de loi distinct sur la reconnaissance faciale avec des principes similaires. Leur objectif est de doubler les chances de promulguer des règles pour régir la technologie controversée en présentant deux projets de loi distincts.

Le sénateur Joe Nguyen au Microsoft Commons. En plus de son rôle de législateur à temps partiel, Nguyen est un employé à temps plein de Microsoft.

L’architecte du projet de loi sur la reconnaissance faciale, le sénateur Joe Nguyen, est un gestionnaire de programme pour Microsoft. Parce que la législature de l’État est à temps partiel, certains législateurs maintiennent des emplois à temps plein en dehors d’Olympie. Microsoft a été l’un des principaux partisans du projet de loi sur la confidentialité des données lors de la dernière session et s’engage déjà à faire un nouveau pas sur la question cette année. Le chef de la confidentialité de Microsoft, Julie Brill, a publié un blog après vendredi soutenant les factures de confidentialité et de reconnaissance faciale.

Un troisième projet de loi concerne le profilage basé sur l’intelligence artificielle, dans le but d’empêcher les machines de prendre des décisions qui pourraient avoir des conséquences réelles pour les résidents de Washington. L’objectif est d’empêcher un scénario comme celui-ci: un propriétaire de dépanneur utilise un logiciel dans des caméras de sécurité qui peut «prédire» l’humeur des acheteurs. À l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle qui scanne les expressions faciales, le logiciel dit au commis qu’un acheteur a l’air effrayé et en colère, ce qui incite le propriétaire à expulser le client de peur du vol à l’étalage.

Pris ensemble, les projets de loi reflètent l’inquiétude croissante des législateurs et de leurs électeurs quant à l’impact de l’intelligence artificielle sur notre vie quotidienne. Et Washington, avec son électorat libéral et averti, pourrait devenir le premier État à adopter des règles significatives pour régir notre avenir en matière d’IA.

Voici quelques-uns des projets de loi liés à la technologie que le législateur examine cette session:

Confidentialité des données: Le Washington Privacy Act vise à donner aux consommateurs de nouveaux droits de propriété sur leurs données, y compris le droit d’accéder, de supprimer, de corriger et de déplacer leurs données, ou de refuser la collecte de données. La réglementation s’appliquerait à toute entreprise domiciliée à Washington – ou ciblant les services aux clients de Washington – qui contrôle ou traite les données personnelles de 100 000 consommateurs ou plus. Les entreprises qui tirent plus de 50% de leurs revenus de la vente de données personnelles et traitent ou contrôlent des données personnelles plus de 25 000 consommateurs sont également soumises à la réglementation. Le projet de loi établit de nouvelles règles pour les entreprises qui développent ou utilisent une technologie de reconnaissance faciale, y compris des exigences selon lesquelles le logiciel doit être mis à disposition pour des tests de précision tiers. Les individus doivent être informés si un logiciel de reconnaissance faciale est utilisé, à quelques exceptions près.

La reconnaissance faciale: Le règlement régissant les entreprises qui utilisent la reconnaissance faciale décrit dans le Washington Privacy Act serait étendu aux agences gouvernementales nationales et locales de Washington en vertu de ce projet de loi. Les responsables gouvernementaux utilisant la technologie seraient tenus de publier des rapports sur la responsabilité et la transparence. Le projet de loi exige un examen humain de toutes les décisions prises à l’aide de la technologie de reconnaissance faciale qui produisent des «effets juridiques». Il créerait également un groupe de travail pour examiner les questions de libertés civiles et d’autres questions qui découlent de la technologie. Il impose des restrictions supplémentaires aux agences gouvernementales qui souhaitent utiliser la reconnaissance faciale dans le cadre d’une surveillance continue.

Données biométriques: La reconnaissance faciale est une méthode de dépistage biométrique, un système d’identification des individus à l’aide de distinctions biologiques, comme les empreintes digitales ou les scanners d’iris. Ce projet de loi accorde aux particuliers la propriété légale de leurs données biométriques. Il dit que chaque personne dans l’État de Washington “possède et possède un droit de propriété exclusif sur les identifiants biométriques de la personne”.

Loi sur le profilage de l’intelligence artificielle: Le projet de loi interdirait l’utilisation de la technologie de l’intelligence artificielle pour déterminer «l’état d’esprit, le caractère, les tendances, le statut de classe protégée, l’appartenance politique, les croyances religieuses ou l’appartenance religieuse, le statut d’immigration ou l’employabilité» d’une personne dans tout espace public. Il interdit également aux résidents de Washington d’utiliser le profilage AI pour refuser le service aux clients, prendre des décisions d’embauche ou toute autre action qui produit des «effets juridiques».

Loi sur l’équité numérique: L’objectif de cette législation est d’élargir l’accès à Internet à haut débit et à la formation aux compétences numériques pour les résidents de Washington qui ont été laissés pour compte par l’économie de l’innovation. Il créerait un programme de subventions pour financer des projets d’équité aux niveaux national et local afin de combler la fracture numérique.

Blockchain: Deux projets de loi ont introduit ce centre de session autour de la blockchain, le système de conservation des données numériques sous-jacent de la crypto-monnaie et d’autres technologies. L’un des projets de loi crée un groupe de travail pour étudier les applications possibles de la technologie blockchain dans l’État de Washington, telles que les services bancaires, les services financiers, la tenue de registres publics et l’immobilier. Le partenariat public-privé serait composé de législateurs et d’organismes gouvernementaux axés sur le commerce, les finances et les technologies. Des représentants de l’industrie des organisations professionnelles feraient également partie du groupe de travail. Le deuxième projet de loi est axé sur la mise à jour de la façon dont l’État traite les transactions électroniques. Les membres et les défenseurs de l’industrie de la blockchain font pression sur le législateur pour inclure la technologie des registres distribués dans la définition des transactions électroniques.



À noter: Bien qu’il ne s’agisse pas d’un projet de loi sur la technologie, les législateurs des États envisagent une législation qui répond à une préoccupation majeure de nombreuses personnes dans l’industrie de la technologie. Le projet de loi financerait un accès plus large aux services de garde à Washington et augmenterait les subventions pour aider davantage de familles à se le permettre. Plus de 1000 employés d’Amazon ont demandé à leur employeur de fournir des prestations de garde d’enfants, que d’autres entreprises technologiques comme Apple, Facebook, Microsoft et Google proposent.