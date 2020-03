L’Euro 2020 a été déplacé en 2021 en raison des craintes de coronavirus – .

L’UEFA vient d’annoncer que la compétition Euro 2020 a été reportée à l’été prochain en raison de problèmes de coronavirus – l’Euro 2021 se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021.

La compétition de football populaire est le dernier événement sportif à être reporté au milieu de la pandémie de COVID-19.

L’UEFA a assuré aux acheteurs de billets que des remboursements complets seront offerts s’ils ne peuvent pas assister au tournoi l’année prochaine.

Les compétitions de football les plus importantes d’Europe se sont arrêtées au cours des dernières semaines en raison de craintes liées aux coronavirus, et beaucoup pensent que l’événement Euro 2020 de cette année serait retardé, voire annulé. L’UEFA, l’organe directeur de tous les événements de football, y compris le Championnat d’Europe de football qui envahit le continent et le monde tous les quatre ans, a confirmé ces craintes mardi.

L’Euro 2020 n’a pas été annulé, mais il est maintenant reporté à 2021. C’est une décision sans précédent pour le sport et cette compétition en particulier et cela montre à quel point la menace COVID-19 est vraiment grave.

Ce n’est peut-être pas la Coupe du monde, qui réunit les meilleures équipes de football du monde tous les quatre ans, mais l’Europe envoie généralement le plus d’équipes à la Coupe du monde, et c’est souvent un pays européen qui remporte le tournoi. L’euro est la deuxième meilleure chose, bénéficiant de notes élevées dans le monde entier.

La compétition de cette année devait se dérouler au cours du mois, à partir de la mi-juin, avec des matchs prévus dans 12 villes de 12 pays de l’UEFA. L’UEFA a confirmé mardi que la compétition a été reportée à l’été prochain – du 11 juin 2021 au 11 juillet 2021.

L’UEFA a également annoncé que toutes les autres compétitions et matchs ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre. En revanche, les matchs de qualification restants pour la compétition Euro 2021 auront lieu en juin, après un examen de la situation.

“Il était important qu’en tant qu’organe directeur du football européen, l’UEFA mène le processus et fasse le plus grand sacrifice”, a déclaré le président de l’UEFA Aleksander Čeferin. «Faire bouger l’Euro 2020 a un coût énorme pour l’UEFA, mais nous ferons de notre mieux pour veiller à ce que le financement vital du football de base, du football féminin et du développement du football dans nos 55 pays ne soit pas affecté. L’objectif sur le profit a été notre principe directeur pour prendre cette décision pour le bien du football européen dans son ensemble.

Le changement de date Euro 2020 affectera le calendrier d’autres compétitions internationales, notamment la Copa America 2020 et la Coupe du Monde de la FIFA. Mais la pandémie de coronavirus reste la principale raison pour laquelle les événements dans le monde sont annulés. Les prochains Jeux Olympiques d’été de Tokyo pourraient être les prochains, même si aucune décision n’a été prise.

La décision de l’UEFA fait suite à des mouvements similaires aux États-Unis, où les compétitions majeures ont été suspendues (NBA, NHL, MLS), reportées (MLB) ou annulées (Football universitaire, Basket-ball universitaire, Championnat des joueurs de la PGA Tour). L’UEFA a déclaré à tous les acheteurs de billets et clients de l’accueil que s’ils ne pouvaient pas assister au tournoi en 2021, “la valeur nominale de leurs billets et forfaits serait intégralement remboursée”, et de plus amples informations sur le processus de remboursement seront bientôt proposées.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

