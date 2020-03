L’Europe demande à Netflix et YouTube d’éviter la HD pendant la quarantaine

Alors que la majeure partie de la population en Espagne et en Italie est confinée à leur domicile dans une quarantaine forcée avec laquelle ils tentent de freiner l’expansion du coronavirus, l’Europe a encore un autre événement imprévu: ses réseaux fonctionnent beaucoup plus près de leur capacité. . Les différents opérateurs espagnols, quant à eux, confirment cette forte augmentation de la demande intérieure depuis l’application de la quarantaine.

Un signe de ce fardeau, un bouton: selon Zuckerberg, dans les régions les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19, nous utilisons continuellement leurs services plus que le soir du nouvel an. Cela provoque des désagréments pour les utilisateurs Facebook, WhatsApp et Instagram, toujours ponctuels.

L’Europe cherche à pixéliser pour garantir la stabilité du réseau

Face à ce problème, et comme nous le lisons dans le Financial Times, l’Union européenne prend des mesures, demander à des services de streaming comme Netflix ou YouTube de limiter leurs services pour éviter l’effondrement, tandis qu’une grande partie de la population travaille au télétravail et à la télé-étude.

Selon Thierry Breton, l’un des commissaires européens en charge des politiques numériques, les plateformes européennes et les téléphones ont “la responsabilité conjointe de prendre les mesures qui garantissent le bon fonctionnement d’Internet”.

Selon ce raisonnement, rien de haute définition. Du moins en matière de divertissement. Il est souhaitable de réduire autant que possible la définition à la norme.

Fait intéressant, la défense de la neutralité du net en Europe a pour effet que les autorités ne peuvent pas restreindre unilatéralement ce type de service. L’industrie espagnole des télécommunications, selon FT, a exhorté cette semaine à utiliser des services en ligne – téléchargement, streaming ou appel vidéo – en dehors des heures de forte demande. Ce sont entre 8 et 9 heures du soir.

