L’Europe n’exclura pas Huawei des réseaux 5G

Union européenne ne mettra pas son veto à l’utilisation de composants fabriqués par Huawei dans les réseaux 5G déployés dans toute la région. L’organisme supranational demande toutefois aux États membres d’évaluer, de contrôler et d’appliquer les restrictions nécessaires à chacun des fournisseurs potentiels, sur la base des lignes directrices contenues dans le rapport préparé par le groupe de coopération SRI, qui a Il a été approuvé par tous les pays de l’UE.

Ce document contient trois blocs principaux de recommandations:

Renforcer les exigences de sécurité pour les opérateurs télécoms (par exemple: établir des contrôles d’accès stricts, limiter l’externalisation de fonctions spécifiques, etc.).

Établir des profils de risque pour chaque fournisseur et appliquer des restrictions, voire des exclusions, aux personnes considérées à haut risque. Les mesures possibles comprennent l’imposition d’un veto à un fournisseur particulier en ce qui concerne les parties critiques du réseau (comme le cœur du réseau). Dans l’évaluation des risques, des facteurs techniques et non techniques sont pris en compte (tels que la nationalité du fournisseur ou les lois de tiers auxquelles ladite société peut être soumise à tout moment).

Utiliser des composants de différents fournisseurs dans les réseaux 5G dans le but de réduire la dépendance à l’égard d’un seul fabricant (ou d’entreprises ayant un profil de risque similaire).

La commissaire à la concurrence Margrethe Vestager, à travers un communiqué de presse, déclare que la 5G nous permettra de faire de grandes choses dans la région, mais seulement «si nous pouvons sécuriser nos réseaux. Ce n’est qu’alors que les changements numériques bénéficieront à tous les citoyens. »

Le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, a pour sa part déclaré que «l’Europe a tout le nécessaire pour mener la carrière technologique […] Aujourd’hui, nous fournissons aux États membres de l’UE, aux opérateurs de télécommunications et aux utilisateurs les outils nécessaires pour construire et protéger les infrastructures européennes avec les normes de sécurité les plus élevées, afin que nous puissions tous bénéficier du potentiel que la 5G peut offrir » .

La décision de l’Union européenne a été reçu «positivement» par Huawei. “Cette décision sur la sécurité de la 5G, prise de manière impartiale et basée sur des preuves, permet à l’Europe d’avoir un réseau 5G plus sécurisé et plus rapide”, a indiqué la société dans un communiqué. «Huawei est présent en Europe depuis près de 20 ans et a une solide expérience en matière de sécurité. Nous continuerons de travailler avec les gouvernements européens et l’industrie pour développer des normes communes qui renforcent la sécurité et la fiabilité du réseau », conclut-il.

Les États membres réexamineront périodiquement ce qui est indiqué dans le rapport, ainsi que les méthodologies d’action correspondantes.

Les États-Unis ont accusé à plusieurs reprises Huawei de collaborer activement avec les services de renseignement chinois, de sorte que sa présence dans les réseaux 5G de l’Union européenne pourrait constituer un risque pour la sécurité de la région. Le rapport publié par la Commission considère ces risques potentiels, mais pour l’instant, il n’impose aucun veto aux fabricants d’origine chinoise (comme Huawei ou ZTE) car il ne trouve pas de preuves suffisantes pour les exclure de la liste des fournisseurs.

Les États membres de l’Union européenne revoir périodiquement le contenu présenté dans ce rapport, ainsi que les méthodologies correspondantes d’évaluation, de réponse et d’atténuation des risques conçues par le groupe de travail SRI. L’objectif est que toute menace ou facteur de risque qui émerge à l’avenir soit également pris en compte et, par conséquent, les réseaux 5G de la région soient sûrs.