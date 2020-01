L’Europe veut défier la domination des géants américains de la technologie avec un marché unique des données

Selon une nouvelle proposition de la Commission européenne, l’Union européenne souhaite créer un marché unique des données dans le but de contester la domination des géants américains de la technologie tels que Google, Amazon et Facebook.

La proposition montre comment l’UE veut se libérer du contrôle des géants de la technologie sur de grandes quantités de données tout en positionnant le bloc pour mieux rivaliser avec ses rivaux chinois. Il suggère également de limiter les grandes plateformes en ligne, bien que la proposition puisse être modifiée avant sa présentation prévue pour la mi-février.

Un document exposant la proposition, vu par ., souligne le fait que les grandes entreprises technologiques contrôlant la plupart des données mondiales nuisent à la concurrence à l’échelle mondiale, déclarant:

«Actuellement, un petit nombre de grandes entreprises technologiques détiennent une grande partie des données mondiales. C’est une faiblesse majeure pour les entreprises axées sur les données d’émerger, de croître et d’innover aujourd’hui, y compris en Europe, mais d’énormes opportunités nous attendent. »

Marché unique des données

Le document de 25 pages décrivant la proposition à venir suggère également qu’il est urgent de faire face à cette situation, en disant:

«Des concurrents comme la Chine et les États-Unis innovent déjà rapidement et projettent leurs concepts d’accès et d’utilisation des données à travers le monde. Les gagnants d’aujourd’hui ne seront pas nécessairement les gagnants de demain. »

L’objectif de la proposition de la Commission européenne est de «créer un espace de données européen unique, un véritable marché unique des données». Pour atteindre cet objectif, l’UE prévoit d’introduire une multitude de nouvelles règles couvrant l’utilisation transfrontière des données, l’interopérabilité des données et les normes liées à la fabrication, au changement climatique, à l’industrie automobile, aux soins de santé, à l’agriculture des services financiers et à l’énergie.

Le document propose également l’idée de supprimer les règles de concurrence qui entravent le partage des données ainsi que d’introduire éventuellement de nouvelles règles afin d’empêcher les grandes plateformes en ligne d’imposer des conditions d’accès et d’utilisation des données qui leur permettent de bénéficier de manière disproportionnée.

Nous en apprendrons probablement plus sur la proposition et sur la manière dont l’UE souhaite créer un marché unique des données le mois prochain avant sa présentation.

Nous avons également mis en évidence les meilleurs services VPN

Via .