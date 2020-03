Levandowski condamné à payer 170 millions à Google

Ils n’arrêtent pas d’ajouter des chapitres au sort du feuilleton auquel ont été confrontés Google et Uber, le monde des brevets automobiles autonomes et, qui semble être le méchant du film, Anthony Levandowski. Le vol de brevets par l’ingénieur de Waymo, puis d’Uber, pour le développement des voitures autonomes des marques a encore beaucoup de vie.

Lorsque les deux grandes technologies sont parvenues à un accord, début 2018, les eaux semblaient calmes. Avec le paiement d’une participation de 0,34% dans Uber à Waymo – qui s’élevait à 245 millions de dollars – la relation entre les deux sociétés a commencé à refaire surface. Ils ont même abouti à certains projets communs de développement de la mobilité autonome aux États-Unis.

Dans l’encrier, cependant, se trouvait le cas personnel de Levandowski. En dehors de Waymo et Uber depuis longtemps – ce dernier a décidé de se passer de l’ingénieur pour éviter la polémique -, il n’a pas perdu le procès-verbal pour annoncer qu’il allait bientôt créer une nouvelle entreprise “dans le secteur”. L’idée a rapidement été annulée par le procès que Google lui-même a intenté contre l’ingénieur pour le vol des 14 000 documents de l’entreprise liés à des secrets commerciaux et industriels pour la création de l’avenir de la technologie des véhicules autonomes. Levandowski n’était pas intéressé à poursuivre le projet – qu’il avait initialement annoncé avec ses fonds propres et familiaux – car l’une des bases de sa défense était le fait que l’accusé avait déclaré faillite afin de ne pas avoir à payer d’indemnisation, plus qu’une assurance pendant des mois, à Google.

Enfin, et compte tenu des rumeurs selon lesquelles le vol de brevets pourrait envoyer Levandowski en prison pour une période de dix ans avec 33 chefs d’accusation, la Cour supérieure de San Francisco a émis l’ordre de paiement de 179 millions de dollars à Google de la main de l’ancien employé en compensation.

Maintenant, comme ils le soulignent dans le New York Times, il est fort possible que l’ingénieur – toujours au courant de savoir s’il devrait aller en prison ou non pour l’affaire – aurait l’obligation de verser une compensation à Google. Selon les médias américains, la personne responsable du paiement devrait être Uber puisque Levandowski en faisait partie au moment des faits.

En attendant que le problème de solvabilité dans le paiement à Google et le problème des accusations criminelles soient résolus, la réalité est que cette histoire a encore de nombreux complots en attente.

