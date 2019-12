Lève-tôt ou oiseau de nuit? Un geek de données Textio ne dort pas sur la chance d'étudier ce qui est plus productif – .

Avec une liste de tâches qu'elle espérait accomplir avant de quitter la ville pour les vacances, Julie Yue a réglé son réveil à 6 h 45 un jour la semaine dernière. L'alarme s'est déclenchée, mais Yue n'est pas sortie du lit avant 8 h 15.

Il ne faudrait pas un spécialiste des données pour déterminer que Yue n'est pas une personne du matin. Mais parce qu'elle est cette spécialiste des données, pour la plate-forme d'écriture augmentée basée à Seattle Textio, Yue a utilisé ses heures de veille pour approfondir si les lève-tôt ou les oiseaux de nuit sont plus enclins à être productifs.

Une partie de l'idée est venue à Yue après avoir lu les réponses à l'une des questions standard de la colonne Working Geek récurrente de . – des profils de chefs de file de la technologie et des entreprises qui offrent leurs idées sur la façon dont les professionnels occupés travaillent. Dans un article divertissant sur Medium, Yue a écrit sur son propre style de vie et ses conclusions sur ce que signifie même la «productivité» et si le fait de se lever tôt contribuerait à la façon dont elle mesurait le sien.

Je ne suis pas condamné à une vie d’improductivité car je ne peux pas me lever plus tôt ou je n’ai pas l’affinité de me lever tôt.

«Je veux être matinale parce que ça fait du bien», a-t-elle écrit. «Dans ces heures avant le début de la journée, je peux me tailler du temps, du temps de réflexion profonde, du temps de projet personnel, du temps de méditation, du temps d'exercice, tout le temps qui semble se perdre pendant la journée.»

Yue nous a dit dans une interview téléphonique qu'avant d'analyser les données de Working Geek, son hypothèse était que les gens du matin sont plus productifs, et c'était presque comme une relation causale – si vous réussissez et êtes productif, c'est probablement parce que vous vous levez tôt et le faites des choses. Pour elle-même – et son désir de sonner l'alarme – elle espérait réfuter son hypothèse.

Et elle l'a fait. Les données de Working Geek ont ​​montré une quasi-séparation entre les oiseaux de nuit et les lève-tôt.

"Cela signifie donc que je ne suis pas condamné à une vie de non-productivité car je ne peux pas me lever plus tôt ou je n'ai pas d'affinité pour me lever tôt", a déclaré Yue.

Dans une ville où les jeunes professionnels de la technologie semblent destinés à travailler de longues heures dans la poursuite de la construction de la prochaine grande chose, la définition de Yue de la productivité n'est pas nécessairement liée à l'exécution de plus de tâches en dehors des heures de travail liées à son travail. Dans son article de blog, elle a montré les listes précédentes qu'elle avait faites pour remplir les premiers matins imaginaires. Ils comprenaient des choses comme faire et boire du thé, lire, faire son lit, pratiquer le yoga, arroser les plantes, penser à la journée, etc.

Elle avait des plans tout aussi ambitieux le jour de notre conversation.

«Oh, j'avais une liste de tout ce que j'allais faire», a-t-elle dit. «J'allais me lever. J'allais faire tous les plats que je n'ai pas fait hier soir. J'allais plier tout le linge que je n'ai pas plié ce week-end. Et puis j'allais nettoyer ma salle de bain. Allez ensuite chez le serrurier et au bureau de poste. »

Bien qu'elle se soit levée une heure et demie plus tard qu'elle ne l'avait prévu, Yue a quand même réussi à passer une matinée semi-productive. Elle n'a pas pris soin de la vaisselle ou du linge, mais elle a nettoyé la salle de bain et s'est rendue au serrurier et au bureau de poste.

Et elle a commencé à travailler vers 10 h 20.

Pour ceux qui lisent ceci et qui ont déjà mis trois heures à l'heure où le bureau de poste Julie Yue se met au travail environ une heure avant le déjeuner, comprendre la culture du milieu de travail technologique moderne fait partie de l'équation. Des horaires de travail plus ouverts sont la norme. Il y a une confiance que le travail se fera sans suivre les heures, et Yue apprécie qu'elle fasse partie d'une équipe flexible qui ne transpire pas la nécessité de faire des courses occasionnelles, etc.

Son article de blog montre clairement qu'elle a consacré un peu de temps à comprendre ce qui rend les gens productifs et si le moment de la journée que nous consacrons à toute activité compte vraiment. Et ceux qui apprécient les informations sur les données diraient même que tout cela a été une utilisation productive du temps de Yue. Cela vaut particulièrement la peine de lire ce qu’elle a appris concernant les hommes et les femmes qui ont réussi, y compris lorsque ces femmes sont mères, et la fréquence à laquelle les tâches liées à la garde des enfants figurent dans des articles sur les superstars des affaires des sexes opposés.

"Le message est clair", a écrit Yue. «Si vous voulez être productif, vous devez remplir chaque heure d'éveil de productivité. Surtout pour les femmes et notamment pour les mamans. "

Yue se coupe un peu à la fin de son morceau en se rendant compte qu'elle n'a pas à travailler d'une manière spécifique pour réussir. Elle fait référence à des esprits créatifs qu'elle admire et qui ont leurs propres routines.

Et quand elle déclenche son réveil la nuit et pose la tête sur son oreiller, il ne reste plus de temps pour se demander si elle se lèvera réellement. Elle ne reste pas là à se demander si elle a ce qu'il faut pour être une personne matinale productive.

"D'ici là, je me suis probablement endormie", a-t-elle dit en riant.