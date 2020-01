L’événement de lancement de la PlayStation 5 pourrait avoir lieu plus tard en février que prévu – .

Un nombre croissant de rapports ont déclaré que Sony organiserait une réunion PlayStation en février, tout comme en 2013, pour dévoiler la nouvelle PlayStation 5. Plus récemment, un leaker qui a partagé de nombreuses informations sur les plans de lancement de la PS5 de Sony a offert une réelle date et lieu: Sony Hall, New York, le 5 février.

Mais à mesure que nous approchons de cette date, il semble de plus en plus peu probable que Sony organise un événement si tôt. La société n’a pas encore émis d’invitations à la presse, qui tombent généralement quelques semaines avant un discours. Sony a annoncé le presseur PlayStation Meeting 2013 le 31 janvier de la même année, près de trois semaines avant les débuts du 20 février. Mais Sony pourrait encore organiser son événement PS5 le mois prochain, et les fans pensent qu’ils ont finalement découvert la date réelle.

Redditor PennyOhms a regardé le calendrier du Sony Hall pour février et a trouvé un événement privé prévu pour le 29 février, qui débuterait à 19h00 HE. Selon le Redditor, il n’y a rien sur le calendrier du 5 février. Comme pour les autres rumeurs sur PS5, il n’y a rien de définitif pour confirmer la date. Ce que nous savons avec certitude de Sony, c’est que la société ne va pas à l’E3, donc nous ne nous attendons pas à des annonces PS5 lors du salon.

Le 29 février est un samedi, et il semble peu probable que Sony organise un événement presse ce week-end. Le PlayStation Meeting 2013 a eu lieu un mercredi. En ce qui concerne l’heure de coup d’envoi, l’événement 2013 a commencé à 18 h 00 HNE, donc le début de l’événement PS5 à 19 h 00 aurait du sens. Un rapide coup d’œil au calendrier des événements de Sony Hall pour février nous indique que la plupart des mercredis de février seront toujours disponibles pour Sony, y compris le 5 février. De plus, le lieu est fermé pour un autre événement privé prévu le lundi 24 février à 19h30. Ce jour-là, cependant, pourrait ne pas être le meilleur jour pour un événement de révélation PS5, car c’est le premier jour du Mobile World Congress 2020, et les mêmes membres des médias qui assisteraient à une révélation PS5 pourraient être occupés avec des nouvelles mobiles à Barcelone, en Espagne .

Dans cet esprit, une date d’événement le 29 février aurait un sens pour deux raisons. Tout d’abord, les membres des médias auraient suffisamment de temps pour s’occuper de la logistique pour se rendre à New York pour l’événement. Si la date est correcte, Sony devrait annoncer l’événement le 9 février au plus tard, en supposant qu’il s’en tient au même playbook de lancement PlayStation qu’il a utilisé pour la PS4.

Deuxièmement, et cela n’a rien à voir avec la console elle-même, Sony ne peut ignorer le coronavirus, qui semble avoir la capacité de se propager facilement pendant l’incubation, même si le porteur n’a aucun signe. Selon l’évolution de l’évasion, voyager n’est peut-être pas la meilleure idée, en particulier pour ceux qui viendront couvrir l’événement PS5 en provenance d’Asie. Espérons que d’ici la fin février, l’épidémie sera mieux contenue et nous en saurons plus sur la façon de guérir l’infection.

Source de l’image: Olly Curtis / Future Publishing / Shutterstock

