l’événement de présentation au MWC 2020 a été fixé

HMD Global a enfin mis en place un événement de présentation officiel pour certains tout nouveaux smartphones Nokia pour la prochaine exposition universelle de Mobile World Congress 2020. Plus précisément, l’événement en question était prévu pour 23 février prochain à 16h00.

HMD Global au MWC 2020: qu’est-ce qui sera présenté?

De nombreuses rumeurs et rumeurs nous ont déjà révélé que dans les plans de la société finlandaise, plusieurs smartphones seront présentés en 2020. L’un des smartphones les plus intéressants que la société présentera sera l’avenir Nokia 9.2 PureView, c’est le véritable fleuron de la marque Nokia. En fait, nous trouverons des fonctionnalités de haut niveau, telles que le SoC Snapdragon 865 par Qualcomm et prise en charge de la recharge sans fil.

Cependant, il a déjà été confirmé que ce terminal n’arrivera pas officiellement avant l’automne prochain. Cela signifie que, malheureusement, nous ne verrons pas ce nouveau haut de gamme à MWC 2020 de Barcelone. Mais alors qu’est-ce qui sera présenté? Comme déjà mentionné, dans les plans de HMD Global, il existe de nombreux smartphones appartenant à la gamme moyenne-basse du marché.

Parmi les terminaux qui pourraient être annoncés, il y a le Nokia 8.2, un appareil appartenant à la gamme moyenne-haute du marché et qui sera alimenté par le processeur Snapdragon 765 par Qualcomm. En mémoire, il y aura 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne et la 5G sera également prise en charge. Selon les dernières rumeurs, cet appareil devrait avoir une prix d’environ 500 €.

En plus de cet appareil, il y aura également des médiums et des niveaux d’entrée Nokia 5.2 et Nokia 1.3. Le premier modèle sera vraisemblablement équipé du SoC Snapdragon 632 Qualcomm et avec des réductions de mémoire de 3/32 Go et 4/64 Go. La conception consistera plutôt en un écran LCD IPS avec une encoche de baisse, tandis que le prix devrait être d’environ 170 €. Le deuxième modèle, en revanche, devrait être alimenté par un processeur MediaTek et devrait avoir la version du logiciel Android 10 Go Edition. En support, nous aurons 1 Go de RAM et 8 Go de stockage interne. Dans ce cas, l’écran sera toujours un écran LCD IPS de 6 pouces, tandis que le prix sera d’environ 80 €.