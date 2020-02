l’événement de présentation aura lieu le 6 mars

L’annulation de l’exposition universelle de Mobile World Congress 2020 a contraint plusieurs entreprises du secteur mobile à reporter les événements de présentation officielle de leurs produits. Parmi ces entreprises, Oppo qui, en particulier, a finalement révélé la nouvelle date des débuts officiels de la nouvelle série de smartphones Oppo Find X2.

Oppo Find X2 et Oppo Find X2 Pro arrivant le 6 mars

la 6 mars c’est la date choisie par la société chinoise pour présenter ses nouveaux fleurons à l’échelle mondiale sur le marché. En fait, la date en question et la devise sont affichées dans l’image teaser divulguée en ligne “Réservez la date”. Initialement, le lancement officiel de ces terminaux était prévu pour le 22 février, mais, comme déjà mentionné, la société a dû le reporter en raison de l’annulation du MWC 2020.

Mais que pouvons-nous attendre de ces deux nouveaux smartphones haut de gamme? Grâce à toutes les rumeurs, fuites, rendus et rumeurs divulgués sur le net jusqu’à présent, nous avons déjà une idée assez claire de ce à quoi s’attendre. Tout d’abord, la performance des nouveaux Oppo Find X2 et Oppo Find X2 Pro sera évidemment confiée au puissant processeur domestique Qualcomm, c’est-à-dire le SoC Snapdragon 865. Il y aura également une grande quantité de mémoire au sein de ces appareils: en fait, nous trouverons 8 Go ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

On trouvera également d’excellentes caractéristiques techniques concernant l’affichage. Ce dernier sera en fait un Panneau AMOLED avec une diagonale de 6,5 pouces en résolution QHD + et il y aura un taux de rafraîchissement très élevé (ie 120Hz).