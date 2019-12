L'événement de vacances de Mortal Kombat 11 apporte des tours spéciales et des skins de joueur

NetherRealm sonne pendant les vacances avec des événements saisonniers dans Mortal Kombat 11, y compris des skins et des konsumables spéciaux pour les joueurs et même une tour sur le thème de l'hiver. Les deux événements sont Winter Wonderland, du 22 au 27 décembre, et Ring in the New Year, du 28 décembre au 2 janvier. Vous pouvez trouver les événements sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia.

Tout d'abord, l'événement Winter Wonderlanad Tower comprendra trois tours spéciales avec des modificateurs thématiques. Ceux-ci incluent Killer Kanes, Sledding Tarkatans, Parachuting Ginger Deadmen, Exploding Snowmen, Christmas Trees, Menorahs, Dreidels et Shooting Stars. L'anneau dans la nouvelle tour aura des modificateurs similaires: une boule disco, des bouteilles de champagne, des poppers de fête, des feux d'artifice et une horloge à compte à rebours numérique.

Ces tours sont gratuites pour tous les joueurs, et vous pouvez les jouer pour gagner des skins de personnage, des pièces de module et des consommables. Cela vient également aux côtés de la Ligue Kombat classée saisonnière, actuellement dans sa sixième saison. Cette saison se terminera le 7 janvier et la prochaine commencera le 14 janvier.

Pendant ce temps, NetherRealm teste le jeu croisé pour MK11, y compris la capacité de défier ceux sur la plate-forme adverse pour satisfaire votre soif de guerre sur la console. Le studio a également dévoilé son prochain personnage DLC, The Joker of DC Comics, aux Game Awards. Le Clown Prince arrive le 28 janvier pour les propriétaires de Kombat Pack et rejoindra Terminator, Sindel, Nightwolf et Shang Tsung. Un autre personnage du pack Kombat reste après Joker, et ce sera Spawn le 17 mars.

"," 480 ":" "}}," siteType ":" responsive web "," startMuted ": false," startTime ": 0," title ":" Mortal% 20Kombat% 2011% 20Holiday% 20Event% 20Is% 20Now% 20Live% 20-% 20GS % 20News% 20Update "," tracking ": ({" name ":" SiteCatalyst "," category ":" qos "," enabled ": true," params ": ({" name ":" charSet "," value ":" UTF-8 "}, {" name ":" currencyCode "," value ":" USD "}, {" name ":" siteType "," value ":" responsive web "}, {" name " : "trackingServer", "valeur": "om.cbsi.com"}, {"nom": "visitorNamespace", "valeur": "cbsinteractive"}, {"nom": "heartbeatTrackingServer", "valeur": " cbsinteractive.hb.omtrdc.net "}, {" name ":" heartbeatVisitorMarketingCloudOrgId "," value ":" 10D31225525FF5790A490D4D @ AdobeOrg "}, {" name ":" partnerID "," value ":" gamespot "}, {" name ":" siteCode "," value ":" gamespot "}, {" name ":" brand "," value ":" gamespot "}, {" name ":" account "," value ":" cbsigamespotsite " }, {"name": "edition", "value": "uk"})}, {"name": "CNetTracking", "category": "tracking", "enabled": true, "params" 🙁 {"nom": "hôte", "valeur": "https: / / dw.cbsi.com / levt / video /e.gif?"}, {"nom": "siteid", " valeur ":" 93 "}, {" nom ":" adastid " , "valeur": ""}, {"nom": "medastid", "valeur": "599"})}, {"nom": "ComScore_ss", "catégorie": "qos", "activé": true, "params": ({"name": "c2", "value": "3005086"}, {"name": "publishersSecret", "value": "2cb08ca4d095dd734a374dff8422c2e5"}, {"name": "c3 "," value ":" "}, {" name ":" partnerID "," value ":" gamespot "}, {" name ":" c4 "," value ":" gamespot "})}, {" name ":" NielsenTracking "," category ":" tracking "," enabled ": true," params ": ({" name ":" host "," value ":" https: / / secure-us. imrworldwide.com / cgi-bin / m? "}, {" nom ":" scCI "," valeur ":" us-200330 "}, {" nom ":" scC6 "," valeur ":" vc , c01 "})}, {" name ":" MuxQOSPluginJS "," category ":" qos "," enabled ": true," params ": ({" name ":" propertyKey "," value ":" b7d6e48b7461a61cb6e863a62 "})})," trackingAccount ":" cbsigamespotsite "," trackingCookie ":" XCLGFbrowser "," trackingPrimaryId ":" cbsigamespotsite "," trackingSiteCode ":" gs "," userId ": 0," uvpHi5Ima ":" https : / / s0.2mdn.net / instream / html5 /ima3.js "," uvpc ":" "," videoAdMobilePartner ":" mobile_web% 2Fgamespot.com_mobile "," videoAdPartner ":" desktop% 2Fgamespot .com "," videoAssetSource ":" GameSpot "," videoStreams ": {" adaptive_stream ":" https: / / gamespotvideo.cbsistatic.com / vr / 2019 / 12 / 21 / GSNewsUpdate_MortalKombat11HolidayEvent_12202019_700,1000,1800,2500,3200,4000, master.m3u8 "," adaptive_dash ":" https: / / gamespotvideo.cbsistatic.com / vr / 2019 / 12 / 21 /GSNewsUpdate_MortalKombat11HolidayEvent_12202019_700,1000,1800,2500,3200,4000, master.mpd "," adaptive_hd ":" https: / / gamespotvideo.cbsistatic.com / vr / 2019 / 12 / 21 /GSNewsUpdate_MortalKombat11HolidayEvent_12202019_4000,master.m3u8 "," adaptive_high ":" https: / / gamespotvideo.cbsistatic.com / vr / 2019 / 12 / 21 /GSNewsUpdate_MortalKombat11HolidayEvent_12202019_2500,master.m3u8 "," adaptive_low ":" https: / / gamespotvideo.cbsistatic.com / vr / 2019 / 12 / 21 /GSNewsUpdate_MortalKombat11HolidayEvent_12202019_700,master.m3u8 "," adaptive_restricted ":" https: / / gamespotvideo.cbsistatic.com / vr / 2019 / 12 / 21 / GSNewsUpdate_MortalKvent_0012001100201 , master.m3u8 "}," videoType ":" video-on-demand "," WatchCookieDays ": 1," wat chedCookieName ":" WatchVideoIds "}" data-non-iframe-embed = "1"> Vous avez besoin d'un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos. Taille: 640 × 360 480 × 270 Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils? Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant! Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos. Cette vidéo a un format de fichier non valide. Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu! Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo janvier février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dix 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 An 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 [1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d'utilisation et

Politique de confidentialité entrer

Lecture en cours: L'événement des fêtes de Mortal Kombat 11 est maintenant en direct – GS News Update