L'événement de vacances Pokemon Go est maintenant en ligne, ajoute de nouveaux Gen 5 et des Pokémon brillants

L'événement annuel des fêtes de Pokemon Go est de retour pour une autre année. L'événement de cette année se déroule jusqu'au 1er janvier et donne aux joueurs du monde entier la chance d'attraper des Pokémon sur le thème des fêtes, de terminer des tâches exclusives de recherche sur le terrain et même d'ajouter quelques nouveaux monstres de 5e génération à leurs collections.

Tout au long de l'événement des Fêtes, les Pokémon de type Glace tels que Sneasel, Delibird et Snorunt apparaîtront dans la nature beaucoup plus souvent que la normale. Vous aurez également votre première chance d'attraper Cubchoo, l'adorable ourson polaire de Pokemon Noir et Blanc, ainsi qu'une version Shiny de Snover.

Ce ne sont pas les seuls Pokémon spéciaux disponibles pendant l'événement. Vous pouvez également rencontrer des versions de vacances de Pichu, Pikachu et Raichu. En plus de cela, vous pouvez rencontrer un autre nouveau Pokémon Gen 5, Cryogonal, lorsque vous utilisez des leurres glaciaires, et vous pouvez faire éclore des formes Alolan de Sandshrew et Vulpix à partir d'œufs de 7 km.

En plus de l'augmentation des apparitions de Pokémon, Niantic a déployé un ensemble de tâches de recherche sur le terrain exclusives à l'événement. Team Rocket a également ajouté quelques nouveaux Pokémon Shadow à leurs équipes, dont Shadow Delibird. Enfin, des articles d'avatar hivernal comme un pull et un bandeau Stantler sont désormais disponibles dans la boutique de styles. Vous pouvez en savoir plus sur l'événement des fêtes sur le site Web Pokemon Go.

Dans d'autres nouvelles de Pokemon Go, Niantic a récemment déployé une nouvelle fonctionnalité Buddy Adventure pour Pokemon Go. Le Gen 5 Legendary Virizion est également disponible dans le jeu jusqu'au 7 janvier, et la première journée communautaire de 2020 est prévue pour le dimanche 19 janvier. Vous pouvez suivre les développements de Pokemon Go ci-dessous.

