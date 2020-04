l’événement devrait revenir le 15 juin 2021

la Association des logiciels de divertissement a annulé leE3 2020 à cause de la Covid-19, mais est toujours occupé à organiser l’événement pour l’année prochaine. L’organisation a annoncé que l’E3 reviendra entre 15 juin et le 17 juin 2021. La future exposition est définie comme un événement «réinventé», bien que ce soit le langage qu’il a également utilisé pour son rallye 2020. Il ne sera pas surprenant que l’événement 2021 fasse un clin d’œil à ce que vous avez pu voir cette année. , mais uniquement avec un mélange de jeux différent.

E3 2020: vous ne manquerez pas de nouvelles sur les jeux cette année de toute façon

Vous ne serez pas complètement malchanceux si vous êtes impatient de recevoir des informations sur les jeux à la fin du printemps. En plus de l’événement Xbox en ligne Microsoft, IGN organise un événement en juin avec de nombreux développeurs et créateurs de plateformes majeurs, dont Amazon, Google, Jeux 2K, Sega et Square Enix. Bien que cet événement ne comptera pas sur une abondance de nouvelles, ce pourrait être l’événement qui se rapproche le plus de l’E3, jusqu’à l’année prochaine.

L’E3 2020 aurait dû être l’un des événements les plus importants de ces dernières années avec l’arrivée imminente de PlayStation 5 et Xbox Series X en lice. L’événement de l’année prochaine n’aura certainement pas le même impact, car de nombreux articles d’actualité ne seront plus d’actualité. Ce devrait être le premier E3 où les jeux PS5 et Xbox Series X seront présentés. Il est probable que chaque attention se tourne vers la deuxième vague de jeux pour ces nouvelles consoles.