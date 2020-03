L’événement Disney + qui était censé apporter de grandes nouvelles de Marvel a été annulé en raison des craintes du coronavirus – .

L’épidémie de coronavirus s’est propagée de manière agressive à d’autres pays, l’Iran, l’Italie et la Corée du Sud devenant les plus grandes zones chaudes COVID-19 en dehors de la Chine. Le virus est loin d’être maîtrisé et les autorités s’attendent à ce que davantage de personnes soient infectées dans les semaines et les mois à venir. En conséquence, une variété de grands événements ont été annulés au cours des dernières semaines, y compris des événements importants comme le Mobile World Congress et le Geneva Auto Show. Même les Jeux olympiques d’été sont à risque, selon ce qui se passera avec l’épidémie dans un proche avenir. Avant d’en arriver là, nous verrons probablement d’autres événements annulés, et le dernier concerne le service de streaming vidéo extrêmement populaire de Disney.

Disney devait organiser un événement de lancement de Disney + à Londres plus tard cette semaine avant le lancement du service dans la région. Disney + n’est actuellement disponible qu’aux Pays-Bas, mais plusieurs autres marchés de la région l’obtiendront le 24 mars, notamment au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse.

Disney avait prévu un événement de presse jeudi, suivi d’une conférence de presse et d’un panel vendredi. Les deux sont désormais officiellement sortis du calendrier. “En raison d’un certain nombre d’annulations de participants des médias et des inquiétudes croissantes quant à la perspective de voyager à l’étranger en ce moment, nous avons décidé d’annuler nos événements de lancement Disney + prévus pour jeudi et vendredi”, a déclaré un porte-parole au Hollywood Reporter.

Les détails du lancement européen de Disney + n’étaient pas la raison pour laquelle nous attendions que cet événement se produise. La rumeur veut que Disney et Marvel révèlent les dates de lancement réelles de plusieurs séries télévisées Marvel qui devraient être diffusées sur Disney + plus tard cette année sur tous les marchés où le service est disponible. Certaines rumeurs prétendaient que Marvel aurait même prévu d’annoncer de nouvelles émissions qui n’ont pas encore été détaillées.

Nous savons déjà que The Falcon and the Winter Soldier sera lancé en août, suivi de WandaVision en décembre. Mais ce ne sont que deux des huit séries télévisées MCU Phase 4 qui sortiront au cours des années 2020 et 2021. Beaucoup d’entre elles sont déjà en production, et toutes seront directement liées aux six films qui font partie du phase suivante.

Le point de presse aura toujours lieu lors de la diffusion sur le Web la semaine prochaine, donc Disney n’abandonne pas complètement l’événement. Et nous aurons probablement des dates de lancement pour certaines des prochaines émissions de télévision MCU. Après tout, Disney doit annoncer un contenu plus original pour son service de streaming afin de satisfaire les abonnés. Mais l’absence d’une véritable conférence de presse et d’un panel nous privera sûrement d’informations qui pourraient ne pas être diffusées sur le Web la semaine prochaine.

Source de l’image: Steven Senne / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.