L’événement pour développeurs Microsoft Build à Seattle a été déplacé en ligne au milieu d’une épidémie de coronavirus – .

(Photo .)

Microsoft Build sera un événement en ligne cette année en raison de l’épidémie de COVID-19. L’événement annuel pour les développeurs attire environ 5 000 personnes et était prévu du 19 au 21 mai à Seattle.

“La sécurité de notre communauté est une priorité absolue”, a déclaré Microsoft dans un communiqué à The Verge. «À la lumière des recommandations en matière de sécurité sanitaire pour l’État de Washington, nous organiserons notre événement Microsoft Build annuel pour les développeurs en tant qu’événement numérique, au lieu d’un événement en personne. Nous sommes impatients de rassembler notre écosystème de développeurs dans ce nouveau format virtuel pour apprendre, se connecter et coder ensemble. Restez à l’écoute pour plus de détails à venir. “

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

La décision intervient un jour après que le gouverneur de Washington Jay Inslee a annoncé l’interdiction des événements avec plus de 250 participants dans les comtés de King, Snohomish et Pierce jusqu’à la fin du mois de mars. Le moratoire est l’effort le plus récent et le plus difficile de l’État pour endiguer la propagation du COVID-19. Inslee a déclaré que l’interdiction durera jusqu’à la fin du mois, mais a averti: “il est très probable qu’elle soit prolongée au-delà de mars”.

Le ministère de la Santé de Washington répertorie aujourd’hui 457 cas confirmés de COVID-19, soit 91 de plus que la veille.

Microsoft, basé à Redmond, Washington, utilise traditionnellement Build pour présenter les nouvelles technologies d’Office à Windows à divers autres produits et services.

Il s’agit du dernier grand événement technologique à reporter ou à annuler au milieu de la propagation du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré pandémique cette semaine. Google a annulé son événement développeur, les E / S, en raison de l’épidémie. E3, Mobile World Congress et Facebook F8 ont également été annulés. Emerald City Comicon, un autre grand événement à Seattle initialement prévu pour cette semaine, a été reporté à la fin de cette année.

Microsoft a précédemment annulé son sommet MVP (Most Valuable Professional) dans la région de Seattle et a mis l’événement en ligne.

Tout comme d’autres entreprises de la région de Seattle, Microsoft demande aux employés de travailler à domicile s’ils sont en mesure de le faire.