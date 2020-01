L’événement Unpacked de Samsung aura lieu le 11 février

Le Galaxy S11 (ou est-ce S20?) Approche à grands pas, et Samsung annonce toujours ses nouveaux téléphones phares de la série S en février ou mars. Nous savons maintenant quand les appareils de cette année seront dévoilés: le 11 février.

La vidéo promotionnelle ci-dessous a été accidentellement téléchargée tôt sur une chaîne vidéo de presse Samsung, et a été découverte par Max Weinbach (de XDA Developers) et @ water8192 sur Twitter. À la fin, la vidéo indique que Samsung Unpacked aura lieu le 11 février et que l’événement sera diffusé en direct comme toujours.

Il est presque certain que nous verrons les prochains téléphones Galaxy S principaux lors de l’événement, et un nouveau Galaxy Fold est également une possibilité. Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le découvrir.