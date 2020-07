L’événement Xbox Game Showcase 2020 a une date

Annonces :

Il semblait qu’il n’arriverait jamais mais finalement Microsoft confirme la date à laquelle nous profiterons du Vitrine de jeux Xbox, l’événement Xbox où nous pouvons voir un premier aperçu des fruits de Xbox Game Studios.

Nous vous avons récemment parlé du Summer Game Fest où Xbox sera présent avec son festival de jeux d’été et qui aurait lieu du 21 au 27 juillet. Comme nous vous l’avons dit, tout indiquait que l’un de ces jours serait choisi pour la présentation la plus attendue de Xbox au cours de la dernière décennie. Eh bien, après tant de rumeurs, La date choisie pour la grande présentation sera le 23 juillet.

La vitrine des jeux Xbox aura lieu le 23 juillet

Le spectacle virtuel aura lieu le jeudi 23 juillet à 18h00 CEST et sera précédé d’un spectacle Summer GameFest présenté par Geoff Keighley à 17h00 CEST.

Dans ce spectacle, il est supposé que nous pourrons voir, entre autres, tout ce qui sera exclusif aux Xbox Series X et Xbox One sous le sceau de Xbox Game Studios avec des titres comme Halo Infinite 343 Industries, les nouveaux Playground Games ou la surprise attendue de The Initiative parmi d’autres surprises qui nous prépareront.

Source: Twitter Xbox