l’excuse des opérateurs téléphoniques pour augmenter les prix

D’après ce que nous savons de la nouvelle connexion 5G entraînera une augmentation significative des coûts et des tarifs par tous les opérateurs mobiles au détriment des utilisateurs. La nouvelle norme de télécommunications va en effet révolutionner le marché et avec le début de la nouvelle année, tout semble prêt pour l’introduction du réseau dans nos maisons et bureaux.

Les habitudes changeront car La 5G ouvrira les portes à de nouveaux scénarios incroyables: nous pensons au secteur de la santé, à l’industrie 4.0, aux caméras 8K sans fil en utilisant la connexion ultra rapide et bien plus encore.

Cependant, tout ce qui brille n’est pas or. En fait, il semble que opérateurs, pour développer le nouveau réseau, ont investi beaucoup d’argent. On parle d’au-delà 6,5 milliards d’euros et cela a pesé lourdement sur l’économie des fournisseurs. Deux déménagements futurs (et immédiats) sont supposés couvrir les dépenses: fermer les antennes du réseau 3G et augmenter les prix des tarifs. Il semble en fait que nous devrons dire au revoir à Forfait 9,99 euros tout compris comprennent également une connexion 5G. Nous devrons nous contenter du fait 4G si vous décidiez d’acheter les packages de données avec le réseau “précédent”.

Augmenter les tarifs pour rentabiliser les investissements?

En parlant de coûts, vous pensez vraiment que premiers tarifs les officiers iront de 40 à 50 euros. Pour cette raison, un développement global de la nouvelle technologie n’est pas immédiatement supposé, précisément en raison de son coût pas vraiment «populaire». Les opérateurs devront trouver dans les plus brefs délais une solution pour rendre le réseau attractif et le distribuer sur le grand marché afin de donner le “feu vert” révolution qui va changer notre vie quotidienne.