L’exécutif de GE Healthcare rejoint Microsoft; Puppet nomme un nouveau CTO; Adaptive Biotech se développe – .

– Microsoft a nommé l’ancien directeur général de GE, Tom McGuinness, vice-président des soins de santé. Chez GE, McGuinness était président et chef de la direction de GE Healthcare Imaging, qui propose des technologies d’imagerie, des analyses et des logiciels.

Aujourd’hui, je suis honoré d’annoncer que Tom McGuinness se joindra à l’équipe mondiale de l’industrie en tant que nouveau vice-président de Global Healthcare. Nous avons hâte de voir l’impact qu’il aura lors de son entrée en fonction. Bienvenue à @Microsoft, Tom! https://t.co/l0qeFIfnFG pic.twitter.com/bpgIjVgjUm – Deb Cupp (@Deb_Cupp) 21 avril 2020

Il était auparavant PDG de PatientPoint, une solution d’engagement des patients, directeur général de la société de solutions de soins de santé Medtronic et partenaire de McKinsey and Company. Il sera basé à Chicago.

“Microsoft est fortement positionné pour permettre autant de ce dont l’industrie des soins de santé a besoin – maintenant plus que jamais”, a déclaré McGuiness dans un article sur LinkedIn annonçant son ajout. Il a ajouté que «Microsoft relève bon nombre des plus grands défis des soins de santé – y compris la crise actuelle du COVID-19 – et contribue à améliorer les résultats des soins de santé pour les personnes du monde entier.»

Abby Kearns, ancienne directrice exécutive de la Cloud Foundry Foundation, prend la parole lors du . Cloud Tech Summit 2017. (Photo . / Kevin Lisota)

– Abby Kearns, ancienne directrice exécutive de la Cloud Foundry Foundation, a rejoint Puppet, basée à Portland, en Oregon, en tant que directrice de la technologie.

Deepak Giridharagopal, CTO de Puppet depuis 2016, fera toujours partie de l’équipe de direction et se concentrera sur la recherche et le développement. Kearns sera responsable de l’extension du portefeuille de produits actuel de Puppet.

Avant la Cloud Foundry Foundation, Kearns était chef de produit chez Pivotal Software, responsable du marketing produit chez OPSWAT, société de cybersécurité, et a passé huit ans chez Verizon.

“Puppet est un pionnier du mouvement DevOps, a inauguré le concept d’Infrastructure as Code (IaC), et stimule l’efficacité grâce à l’automatisation des infrastructures pour 80% du Fortune 5000”, a déclaré Kearns, qui aurait commencé à parler plus tôt au PDG de Puppet, Yvonne Wassenaar. cette année. Wassenaar a rejoint Puppet en janvier 2019 et la société a levé 42 millions de dollars en financement de capital-risque auprès de Kleiner Perkins, True Ventures, VMware, Cisco et d’autres en 2018.

Sri Shivananda. (Photo PayPal)

– La société de technologies de sécurité et de réseautage basée à Seattle, F5 Networks, a nommé le directeur technique de PayPal Sri Shivananda à son conseil d’administration. Avant PayPal, Shivananda était vice-président chez eBay pendant plus de 13 ans.

Le PDG de F5, François Locoh-Donou, a déclaré que les antécédents de Shivananda «seront un atout majeur pour F5 à mesure que nous élargirons davantage nos moyens de nous connecter avec nos clients grâce au SaaS, au cloud et aux efforts de mise sur le marché numérique».

F5 Networks a dépassé les attentes des analystes pour son deuxième trimestre fiscal et lors de la conférence téléphonique sur les résultats, Locoh-Donou a annoncé que la société ne procéderait pas à des licenciements au cours de son exercice en cours, se terminant en septembre.

–Seattle Adaptive Biotechnologies a embauché Mark Adams au poste de directeur technique, Jyoti Palaniappan au poste de vice-président directeur des diagnostics cliniques et a accueilli Thomas Snyder au poste de vice-président de la recherche. Palaniappan et Snyder auront tous deux des responsabilités liées au partenariat Adaptive Biotechnologies avec Microsoft pour construire un test sanguin universel.

Adams succède à l’ancien directeur technique Sean Nolan qui est maintenant un ingénieur distingué de l’entreprise, spécialisé dans la programmation et la bioinformatique. Adams était récemment directeur général de SVB Leerink, une banque d’investissement spécialisée dans les soins de santé et les sciences de la vie. Il a précédemment occupé le poste de directeur de l’information dans les sociétés de biotechnologie Celmatix et Good Start Genetics.

Palaniappan était récemment directeur commercial de Bigfoot Biomedical et a occupé des postes de direction chez Abbott, une entreprise mondiale de soins de santé. Snyder, qui était auparavant directeur de la gestion des produits scientifiques chez Adaptive Biotechnologies, a passé les cinq dernières années à la tête de la biologie computationnelle chez Verily Life Sciences, une filiale d’Alphabet.

Bill Kramer. (Photo Karat)

–La plate-forme d’entrevue technique Karat a nommé Bill Kramer comme premier vice-président du marketing de la startup de Seattle. Kramer était récemment directeur du marketing produit chez Microsoft. Il a occupé d’autres postes de marketing de produits et de gestion de produits dans des éditeurs de logiciels, dont Pike13, Linedata et HCL Technologies, de Seattle.

«La mission de Karat de rendre chaque interview prédictive, juste et agréable a vraiment résonné en moi. Nous pouvons apporter une valeur significative aux clients en résolvant l’un des plus gros problèmes de construction d’équipes d’ingénierie: l’entretien technique », a déclaré Kramer.

L’an dernier, Karat a levé un tour de série B de 28 millions de dollars dirigé par Tiger Global Management.

– Le cofondateur de Root3 Technologies, Archie Gupta, a rejoint Madrona Venture Labs, un «studio de démarrage» basé à Seattle, en tant que fondateur en résidence. Root3 Technologies propose des logiciels pour les opérations énergétiques, la gestion et la planification stratégique. Auparavant, il a travaillé comme ingénieur et directeur pour la société de services publics ITC.

Arry Yu s’exprimant lors du sommet . 2018 sur l’avenir de la blockchain. (Photo . / Dan DeLong)

– Arry Yu a rejoint l’agence de marketing e-commerce ProMark en tant que directeur général. Basée à Bellevue, Washington, ProMark propose des services de marketing, de publicité et de gestion des ventes aux clients du marché amazonien.

Yu est également président du Cascadia Blockchain Council et membre du conseil d’administration de la Washington Technology Industry Association (WTIA). Elle était auparavant COO et présidente de la startup de crypto-monnaie StormX. Yu a également co-fondé GiftStarter, qui a fermé ses portes en 2018.

“Je suis très heureux de rejoindre cette équipe très talentueuse de spécialistes du marketing et de stratèges pour aider à faire passer certaines des plus grandes marques mondiales au niveau supérieur des ventes sur Amazon”, a déclaré Yu.

Mel Clark (L) et Tom Ranken (R). (Photos de l’Alliance CleanTech)

– La CleanTech Alliance a nommé Mel Clark président et chef de la direction, succédant à Tom Ranken qui prend sa retraite après dix ans. Ranken a annoncé sa retraite l’année dernière et restera consultant.

Clark a récemment occupé le poste de directeur exécutif de DiscNW, un ultime frisbee à but non lucratif. Elle était auparavant directrice générale de la Eastside Audubon Society et a passé seize ans comme directrice de programme au YMCA.

Fondée en 2007, l’organisation basée à Seattle représente plus de 400 organisations membres dans dix États américains et trois provinces canadiennes.

«Nous sommes bien placés pour être un facteur clé dans une nouvelle accélération du secteur des technologies propres», a déclaré Clark. «Nous avons une composition, un conseil d’administration et un personnel fantastiques. Je suis ravi d’assumer ce rôle de leadership et d’aider à avoir un impact énorme sur la croissance des emplois, des entreprises et d’un environnement plus propre. »

– Brandie Gonzales, professionnelle des relations publiques, a rejoint Rad Power Bikes en tant que responsable principale des relations publiques et des communications. Le fabricant de vélos électriques de Seattle a levé 25 millions de dollars auprès de Vulcan Capital et d’autres en février, un pari VC rare sur l’industrie du vélo électrique. Gonzales avait auparavant des programmes de communication externes chez Expedia Group, Rover et Blue Nile. Elle était également responsable de compte RP chez Waggener Edstrom.

– Le directeur financier de Boeing, Greg Smith, dirigera un groupe nouvellement formé appelé Enterprise Operations, Finance & Strategy, dans le cadre d’une réorganisation visant à préparer l’industrie aéronautique «post-pandémique». Lisez l’histoire complète.