L’existence fragile de votre maison intelligente dépend d’un facteur que vous ne pouvez pas contrôler… Internet

“Notre caméra de porte est hors ligne… vous ne savez pas pourquoi?”

C’est le message que j’ai reçu de mon partenaire un après-midi. C’était un mercredi, j’étais au travail, et elle aussi. Notre maison intelligente … était morte.

Pour toutes les critiques positives, le marketing en direct, le battage médiatique des consommateurs et les milliards de dollars consacrés à sa R&D, la maison intelligente a un talon d’Achille majeur qui est complètement hors de votre contrôle. L’Internet.

Jusqu’à ce que votre connexion Internet échoue, vous ne réalisez pas à quel point elle est cruciale. Si vous y pensez, c’est évident, mais le but d’une maison intelligente est que vous n’avez pas à y penser: elle est là, en arrière-plan, s’occupe tranquillement des choses et vous permet de continuer votre vie.

Toutes les petites fonctionnalités utiles – les diverses sociétés de “ hacks de la vie ” sont si désespérées pour que vous les abandonniez alors qu’elles déploient une autre fonctionnalité, une mise à jour ou un tout nouvel appareil – sont toutes rendues inutiles.

J’étais la première maison ce jour-là, mais pas tard dans la soirée. À ce moment-là, les centres d’appels de mon fournisseur d’accès Internet étaient fermés depuis longtemps et tout espoir d’une résolution instantanée était perdu.

Du plus intelligent au plus simple

Ce n’est que lorsque la connexion Internet à ma maison a échoué, que j’ai réalisé combien d’appareils en dépendaient.

Mes haut-parleurs intelligents autour de la maison m’aboyaient qu’ils avaient du mal à se connecter à un réseau si j’osais dire “ok Google”, et l’écran intelligent de Google Home Hub dans la chambre affichait un message disant qu’il ne pouvait pas se connecter – pas sympa images de papier peint, pas de date ou d’heure, même si elle avait du pouvoir. Juste le message d’erreur.

Sans assistants vocaux sur les haut-parleurs intelligents ou l’écran, je n’ai pas pu demander que les lumières Philips Hue soient allumées, la température augmentée via le Nest Thermostat E ou mon robot aspirateur pour balayer rapidement le sol .

Ce n’était pas seulement des commandes vocales. Sans Wi-Fi à la maison, les applications sur mon smartphone étaient également redondantes. Je n’étais pas sans lumière, sans chauffage ou sans aspirateur fonctionnel, bien sûr. Tous étaient disponibles manuellement – une simple pression sur un interrupteur, le tour d’un cadran et la pression d’un bouton permettaient des fonctionnalités de base – mais aucune fonctionnalité avancée n’était disponible.

Sans Internet, la fonctionnalité de ma Smart TV et de ma console de jeux a également été réduite. L’accès à des applications télévisées telles que Netflix et Prime Video était hors de question, tout comme les jeux en ligne.

Les applications téléphoniques pour mes appareils domestiques intelligents sont devenues inutiles (Crédit d’image: TechRadar)

Et puis il y a eu l’appareil qui nous a initialement alerté du problème – la sonnette Nest Hello. Nous avons reçu un e-mail l’informant qu’il était hors ligne, ce qui a conduit à une enquête sur mon smartphone et à la prise de conscience que notre maison avait perdu sa connexion Internet, plutôt que le Hello développait une panne.

Alors que la perte de la fonctionnalité de sonnette nous permettant de nous assurer que notre colis Amazon était livré en toute sécurité à un voisin était légèrement frustrante, c’était la perte de la surveillance de la sécurité qui était plus préoccupante.

Le Hello est capable d’enregistrer quelques secondes de séquences à chaque fois qu’un mouvement ou un son est détecté, et vous alerte via une notification sur smartphone. Sans connexion Internet, la caméra ne peut pas enregistrer de séquences, car elles sont stockées directement dans le cloud, plutôt que localement sur l’appareil.

Heureusement, nous n’avons eu aucun problème pendant les temps d’arrêt, mais cela vous oblige à réévaluer la confiance que vous pouvez avoir dans ces produits, car de nombreuses caméras de sécurité pour maison intelligente fonctionnent de manière similaire.

Les smarts reviennent, avec une solution possible

En tout, notre connexion Internet a été interrompue pendant un peu plus de 20 heures: dans le grand schéma des choses, pas un gros problème, isolément.

Cependant, ce n’était pas seulement notre propriété. Notre fournisseur d’accès Internet a eu des problèmes avec son haut débit dans la région, ce qui signifie que nous ne serons pas la seule maison intelligente à se déconnecter.

Pendant un peu moins d’une journée, ce n’était rien de plus qu’un léger inconvénient, mais dans une situation où votre connexion Internet risque de se rompre pendant plusieurs jours et où les appareils intelligents deviennent plus ancrés dans le fonctionnement de nos maisons, les problèmes sont réels. Ils ont besoin de réponse si la technologie peut être fiable pour contrôler efficacement les domaines clés de notre vie.

Si vous ne pouvez pas compter sur votre maison intelligente, l’intégration d’appareils et de tâches plus complexes sera difficile à vendre. Peut-être que l’introduction de la 5G pourrait vous aider, la ligne Internet câblée traditionnelle dans votre maison fonctionnant en tandem avec une connexion 5G. Si l’un tombe en panne, l’autre prend le relais en toute transparence.

Au Royaume-Uni, l’opérateur de téléphonie mobile EE a annoncé un routeur qui l’a proposé en mai 2018 (bien qu’il s’agisse de la 4G et non de la 5G), mais les réseaux mobiles ne sont toujours pas suffisamment disponibles, ni prennent en charge ce niveau ou cette utilisation pour que ce produit soit viable pour la population de masse.

Alors que le déploiement du réseau 5G se poursuit, apportant une couverture et des vitesses de nouvelle génération à davantage de zones, ce routeur à double connexion devient une option beaucoup plus viable, et il pourrait simplement résoudre le problème pour nos maisons intelligentes.