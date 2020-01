L’expansion de Metro Exodus L’histoire de Sam à venir le mois prochain

Metro Exodus obtient une deuxième extension, et elle arrive plus tôt que vous ne le pensez. Le développeur 4A Games a annoncé que le nouveau DLC, Sam’s Story, arrivera sur PC, PS4, Xbox One et Stadia le 11 février.

Selon le site officiel, Sam’s Story est une extension de survie en bac à sable, suivant Sam alors qu’il se rend de Vladivostok à son domicile aux États-Unis. Sam espère retrouver sa famille, et cet espoir a été ravivé lorsque les Spartiates ont découvert que Moscou n’était pas la seule ville encore en vie. Mais le voyage sera dangereux – d’où l’aspect survie. Un teaser montre un pistolet qui est tombé dans l’eau avec le slogan inquiétant, “The Journey Ends”.

Il s’agit du deuxième volet de l’extension en deux parties, dont le premier était l’extension The Two Colonels publiée l’été dernier. Les deux histoires présentent des personnages complètement nouveaux. Le laissez-passer d’extension coûte 25 $.

“À première vue, Metro Exodus vous offre ce monde grand ouvert, libre et dangereux non lié par les tunnels, bien que la portée de son histoire se concentre sur ce qui vous motive personnellement et sur les longueurs que vous êtes prêt à parcourir pour protéger ce qui compte le plus, “Michael Higham a écrit dans la revue Metro Exodus de GameSpot. “Les bacs à sable ouverts ne sont peut-être pas l’ajout le plus fort, mais le jeu embrasse toujours le sentiment de vulnérabilité et de terreur post-apocalyptique aux côtés d’armes percutantes utilisées dans des scénarios de combat et de furtivité raffinés. Vous pouvez manquer le mystère et l’intrigue des jeux précédents, mais Exodus met ensemble une équipe charismatique d’amis et de famille que vous voudrez suivre jusqu’au bout du monde. “

