L’expert en hamburger Bill Gates teste la viande à base de plantes, avec les hamburgers de Dick comme contrôle scientifique – .

Bill Gates connaît les hamburgers.

Lorsque Microsoft a déménagé d’Albuquerque dans la région de Seattle dans les années 80, le Burgermaster à Bellevue, dans le Washington, était à la base la cafétéria de l’entreprise. Plus récemment, une photographie du milliardaire faisant la queue pour un hamburger au restaurant-minute de restauration rapide de Seattle, Dick’s Drive-In, est devenue virale, à sa grande surprise.

Ces jours-ci, Gates se concentre fortement sur les questions de climat et de durabilité, ce qui fait de lui la personne idéale pour un caméo sur le nouvel épisode de Mark Rober sur les hamburgers à base de plantes et d’autres alternatives à la viande. Le populaire YouTuber, un ingénieur connu pour ses expériences et projets imaginatifs et parfois farfelus, cuisine et sert des hamburgers et des bratwurst à base de plantes à Gates.

Alors que pense Gates? Avant d’en arriver là, en tant que résidents de longue date de Seattle, nous devons appeler Rober pour une remarque très offensive sur un pilier de notre scène culinaire. Assis avec Gates dans la vidéo, Rober utilise les hamburgers de Dick comme contrôle scientifique, établissant une base de référence pour évaluer les alternatives à base de plantes.

Mark Rober et Bill Gates se préparent pour leur test gustatif. (Capture d’écran via YouTube)

“En tant que non-natif de Seattle, je dois dire que je pense que cela peut être un goût acquis”, dit Rober, évidemment pas impressionné.

“Ouais, vous vous habituez à un certain hamburger”, répond Gates.

Quoi??!! Regardant vers le bas avec les bras croisés, Gates était clairement trop stupéfait par la remarque de Rober pour offrir une défense solide dans le moment, alors disons que nous avons un sérieux bœuf avec toute cette prémisse. Tout d’abord, nous savons qu’il n’y a pas de Dick’s Drive-In près des bureaux de Gates, donc ces hamburgers étaient froids ou réchauffés, ce qui n’est clairement pas un contrôle valide. Et plus tôt dans l’épisode, Rober a reconnu être un fan des hamburgers In-N-Out, ce qui le disqualifie immédiatement en tant qu’expert des hamburgers, à notre avis très expert.

OK, maintenant que nous avons établi le record de ce problème extrêmement important, passons au point de la vidéo: Gates aime la viande à base de plantes à plusieurs niveaux.

Tout d’abord, le goût: «C’est assez bon», dit Gates, avec une bouchée de hamburger à base de plantes, en l’appelant «à des années-lumière» des hamburgers végétariens traditionnels.

“La qualité va continuer de s’améliorer”, ajoute-t-il. «Les gars des usines n’ont pas fini d’innover. Finalement, ils prétendent que vous ne pourrez pas faire la différence. “

S’il semble que Gates a plus d’expérience avec la fausse viande que la vidéo ne le laisse entendre, il le fait. Il a investi dans deux des plus grands noms de l’entreprise, Beyond Meat et Impossible Foods, tous deux présentés dans l’épisode.

Comme l’explique la vidéo, éviter la viande animale est considérablement meilleur pour l’environnement, en utilisant plus efficacement l’énergie en éliminant les animaux en tant qu ‘«intermédiaires» dans la chaîne alimentaire, comme le dit Rober.

Cela joue directement dans l’attention plus large de Gates sur le changement climatique, comme indiqué dans la lettre annuelle de Bill et Melinda Gates plus tôt cette semaine. (La vidéo de Rober est soutenue en partie par Bill et Melinda Gates dans le cadre du déploiement promotionnel de la lettre annuelle.) Le livre du cofondateur de Microsoft sur le changement climatique, «Comment éviter un désastre climatique», sortira ce printemps.

«Le secteur agricole représente environ 18% des émissions globales», a expliqué Gates à Rober. «Le bétail représente environ la moitié de ces 18%. Presque tout cela est du boeuf. »

La vidéo se termine par une explication claire de la science sous-jacente, dans le style Rober. Nous sommes des fans de longue date de son travail, malgré son goût douteux pour les hamburgers, et la vidéo entière mérite d’être visionnée.

Voir notre vidéo ci-dessus pour voir Gates sur le débat ultime dans les burgers de Seattle: Dick’s vs Burgermaster. Consultez également notre point de vue sur l’alternative au porc d’Impossible Foods ci-dessous.