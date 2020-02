L’exposition des maîtres de l’univers de Netflix jette Mark Hamill et plus

Netflix a annoncé le casting vocal de l’animation de Kevin Smith Maîtres de l’univers série, avec Mark Hamill exprimant le méchant Skeletor. Le service de streaming est déjà dans le domaine animé de He-Man grâce à son célèbre spectacle She-Ra et Princesses of Power (qui a créé sa quatrième saison l’automne dernier). Ils sont maintenant en train de faire revivre la série télévisée originale He-Man avec Masters of the Universe: Relevation, une continuation du dessin animé fantastique des années 80, Masters of the Universe. Silent Bob lui-même, Kevin Smith, sera à la fois showrunner et producteur exécutif de la série suivante.

Avec des informations selon lesquelles Netflix entamerait des pourparlers pour acquérir le redémarrage prolongé du film en direct des Maîtres de l’Univers de Sony, le streamer pourrait bientôt devenir la source de référence pour le contenu He-Man. À défaut, les fans pourront voir ce que le prince Adam, Skeletor, Orko, Teela et le reste du gang préparent sous forme de bande dessinée lorsque le spectacle de Smith fera son entrée dans le service. Et quand cela arrivera, les personnages seront animés par une voix pleine de talents de la liste A.

Mattel Television et Netflix ont maintenant annoncé la distribution complète de Masters of the Universe: Revelation, Hamill exprimant Skeletor et Chris Wood prêtant sa voix au Prince Adam et à He-Man. Les autres membres de la distribution incluent Lena Headey dans Evil-Lyn, Sarah Michelle Gellar dans Teela, Griffin Newman dans Orko, Liam Cunningham dans Man-At-Arms, Stephen Root dans Cringer, Tiffany Smith dans Andra, Henry Rollins dans Tri-Klops, Alan Oppenheimer comme Moss Man, Susan Eisenberg comme sorcière, Alicia Silverstone comme reine Marlena, Justin Long comme Roboto, Jason Mewes comme Stinkor, Phil LaMarr comme He-Ro, Tony Todd comme Scare Glow, Cree Summer comme prêtresse, Kevin Michael Richardson comme Beast Man, Kevin Conroy comme Mer-Man et Harley Quinn Smith comme Ileena.

Vous pouvez lire la déclaration officielle de Smith sur la distribution ci-dessous.

«Je ne peux pas croire la gamme de talents avec laquelle je peux jouer! L’incroyable casting étoilé que Rob David de Mattel et Ted Biaselli de Netflix ont assemblé pour notre série Masters of the Universe permettra à tout fan de He-Man de toujours de savoir que nous traitons ce dessin au sérieux et honorons le monde légendaire d’Eternia avec A-list Talent! Chris, Sarah, Mark, Lena et les autres acteurs et actrices incroyables ont donné des performances si puissantes et réelles dans un spectacle qui présente un tigre vert géant parlant! Avec ces artistes fantastiques derrière nos personnages, il sera très facile de vous immerger dans les épées et la sorcellerie de notre feuilleton de science-fiction épique! “

Un certain nombre de ces acteurs de la voix sont soit des collaborateurs de longue date de Smith (comme Mewes, qui joue le Jay à Smith’s Silent Bob, et, évidemment, la fille de Smith Harley Quinn) et / ou ont déjà travaillé avec lui. Wood, par exemple, a rencontré Smith lorsqu’il a réalisé la Supergirl de The CW dans la saison 2 et a joué un petit rôle dans Jay et Silent Bob Reboot l’année dernière. De même, Hamill a joué le super-héros fictif Cocknocker tout au long du film original Jay et Silent Bob Strike Back de 2001. Skeletor est également le dernier rôle de la série Netflix pour l’icône de Star War et la légende du doublage, à la suite de ses précédents travaux sur la franchise Trollhunters du streameur et The Dark Crystal: Age of Resistance. Pendant ce temps, l’acteur vocal original de Masters of the Universe Skeletor, Oppenheimer, sera de retour en tant que Moss Man dans la série suivante.

Entre la grande distribution de voix et l’implication de Smith, Masters of the Universe: Revelation a l’étoffe d’un retour prometteur au vers animé He-Man. Le cinéaste préféré des geek est un nouveau venu dans le monde de l’animation, mais devrait être bien servi par son temps à écrire sur les super-héros sous forme de bande dessinée (y compris sa célèbre mini-série “Guardian Devil” Daredevil). Le spectacle bénéficiera également de visuels fournis par Powerhouse Animation, le studio derrière la série Castlevania de Netflix, bien accueillie. Et bien qu’il commence par se concentrer sur les fils d’histoire non résolus des Maîtres de l’Univers originaux, la Révélation pourrait bien s’avérer être un médicament de passerelle efficace pour ceux qui ne connaissent pas He-Man, Skeletor et les autres résidents d’Eternia.

Maîtres de l’Univers: Révélation n’a pas encore de date de première officielle.

