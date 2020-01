L’extension à venir des podcasts Apple dans le contenu original comprendra du contenu complémentaire pour TV +

Apple a pris un élan notable avec Apple TV + au cours des quelques mois qui ont suivi le lancement du service, remportant même des prix. Maintenant, un nouveau rapport de Bloomberg indique que la société peut utiliser des podcasts originaux pour créer du contenu compagnon pour les émissions et les films Apple TV +.

Nous avons appris l’été dernier qu’Apple envisageait de financer des émissions de podcasts originaux. Le rapport d’aujourd’hui de Bloomberg comprend plus de détails provenant de sources anonymes proches du sujet dont Apple a discuté de la création de certains des podcasts originaux en mettant l’accent sur son contenu Apple TV +.

Apple aurait même envisagé de faire les podcasts originaux avec les producteurs de certaines de ses émissions.

Apple a envoyé une demande de pitch l’été dernier, demandant aux producteurs de podcasts de présenter des idées de programmes audio ayant un lien avec ses émissions, a déclaré l’une des personnes. La société a depuis lors discuté de la création de podcasts avec les producteurs de sa série originale, selon deux des personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les plans ne sont pas définitifs.

Apple domine actuellement le marché du podcasting en tant qu’annuaire le plus populaire et l’une des meilleures applications. Et si elle commence à tirer parti des millions de clients qui utilisent l’application gratuite Apple Podcasts avec du contenu en vedette qui pointe vers le contenu lié à Apple TV +, cela pourrait faire une différence notable pour la croissance de son service.

Le plan parle du gros pari d’Apple sur le divertissement et les médias. Après des décennies de fabrication d’appareils populaires comme l’iPhone et l’iPad, Apple investit des milliards dans des services en ligne qui génèrent des ventes supplémentaires de ses clients existants. Les services ont représenté plus de 12 milliards de dollars de ventes au dernier trimestre pour Apple, mais l’espoir est d’en obtenir beaucoup plus.

