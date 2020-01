L’extension Android Police Toolbox pour Google Play Store est désormais disponible pour Microsoft Edge

Vous n’en avez peut-être pas entendu parler auparavant, mais nous avons une extension de navigateur qui ajoute quelques fonctionnalités intéressantes au Web Play Store: Boîte à outils pour Google Play Store. Il offre une intégration APKMirror, un programme bêta facile à rejoindre / quitter, et plus encore. Vous avez déjà pu le télécharger sur Chrome, Opera et Firefox, et nous introduisons maintenant la prise en charge du nouveau Microsoft Edge.

Le nouveau port Microsoft Edge utilise la même base de code que toutes les autres versions de l’extension, vous ne manquez donc aucune des fonctionnalités de Toolbox. Cependant, il n’est disponible que pour Edge de bureau, car Microsoft n’a pas ajouté la prise en charge des extensions au navigateur Android. Cependant, Toolbox fonctionne avec Firefox pour Android.

Vous pouvez télécharger Toolbox à partir des liens ci-dessous. Si vous avez trouvé un bug ou avez une demande de fonctionnalité, laissez-les dans les commentaires ou sur le tracker de problème.

Boîte à outils pour Google Play Store