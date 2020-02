L’extension Pokémon TCG permet aux joueurs de Dynamax et Gigantamax pour la première fois

Le nouveau Épée et bouclier Pokémon L’expansion du jeu de cartes à collectionner Pokémon permettra aux joueurs d’utiliser pour la première fois des Pokémon Dynamax et Gigantamax puissants dans leurs batailles. Ajouté dans les dernières sorties Pokémon sur Nintendo Switch, Pokémon Sword & Shield, Dynamax et Gigantamax ont introduit de nouvelles façons de vivre des batailles et même de nouvelles formes pour des Pokémon nouveaux et familiers.

Un phénomène exclusif à la région de Galar de Sword & Shield, les formes Dynamax et Gigantamax peuvent être rencontrées dans le jeu grâce à des batailles spéciales Max Raid et apporter des statistiques boostées et des transformations gargantuesques sur le terrain. Les événements de raid d’une durée limitée permettront aux joueurs de rencontrer ces nouvelles formes ajoutées, mais il convient de noter que celles-ci ont déjà été interdites de jeu compétitif. De nouveaux Pokémon Max Raid sont ajoutés en permanence, ce qui signifie que les joueurs auront toujours beaucoup de choses à occuper pendant qu’ils attendent la sortie des extensions du DLC Isle of Armor et Crown Tundra, qui sortiront plus tard cette année.

Selon la dernière mise à jour du TCG, des cartes spéciales Pokémon V et VMAX arrivent dans la dernière extension du TCG, apportant les nouvelles formes ultra-puissantes du jeu aux batailles de cartes partout. En plus des 17 cartes Pokémon V et 12 cartes Pokémon V complètes de cet ensemble, cette extension comprendra quatre cartes VMAX, avec des Pokémon comme Snorlax et Lapras, et plus de 50 nouveaux Pokémon trouvés dans la région de Galar. Combiné avec 30 nouvelles cartes d’entraîneur, dont quatre cartes de support complet comme Marnie et Bede, et une toute nouvelle énergie spéciale, le Pokémon TCG ne manquera pas d’ajouts pour garder les joueurs de longue date et les nouveaux venus accrochés.

Avec les formes galariennes nouvellement ajoutées trouvées dans les homologues du jeu vidéo, l’ajout des Pokémon Dynamax et Gigantamax au TCG illustre encore plus le succès de Sword & Shield malgré une vague de contrecoup de fans qui ont conduit à leur lancement en novembre dernier. Pourtant, avec beaucoup de représentation pour les nouveaux favoris de Galar et avec l’ajout de nouvelles formes, l’extension Pokémon Sword & Shield est un point de départ parfait pour les nouveaux fans. La même chose peut être dite pour les nouveaux venus introduits à Pokémon par les derniers jeux vidéo qui espèrent découvrir de nouvelles façons d’exprimer leur passion pour Pokémon.

Les fans de nouveaux ajouts comme Obstagoon, Polteageist et Wooloo n’auront pas à attendre longtemps pour les ajouter à leur gamme TCG, car le Épée et bouclier Pokémon L’extension TCG est disponible dès maintenant.

