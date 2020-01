Lexus imagine un vaisseau spatial pour les humains sur la lune

Lexus: le véhicule imaginé pour un avenir sur la Lune

Des sept concepts, imaginés par cinq concepteurs différents, ce qui a été publié était un véhicule semblable à une moto appelé Zero Gravity. Bien qu’il doive être conduit comme une moto, il n’a pas de roues – il a été conçu avec le lévitation magnétique.

Les autres concepts sont cependant tout aussi intéressants. Il y a la Lexus cosmos qui utilise beaucoup de verre, afin que les passagers puissent profiter de la vue en vol. la Bouncing Moon Roller qui ressemble à un tour du gyroscope de haute technologie. La Lexus Croiseur lunaire est un véhicule polyvalent conçu pour offrir une conduite en douceur même sur un terrain lunaire accidenté, tandis que la Lexus Moon Racer c’est un véhicule récréatif avec une bulle de verre pour un corps. Enfin, il y a la Lexus Mission lunaire, un véhicule conçu pour faire voler la Terre de la Terre à son fidèle compagnon.

Bien sûr, tout le monde ce ne sont que des concepts, et les vrais véhicules lunaires peuvent sembler beaucoup moins excitants. C’est agréable de les imaginer voler et zoomer autour de la surface lunaire à l’avenir, d’autant plus que cela pourrait prendre beaucoup de temps aux humains pour devenir une vue commune sur la Lune.