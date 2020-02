LG a présenté la nouvelle série K 2020, découvrons ensemble les détails

Avec un communiqué de presse le colosse LG, le premier à annuler sa participation au Mobile World Congress 2020 à Barcelone, a récemment annoncé la nouvelle série K 2020.

Nous parlons LG K61, K51S et K41S qui composent le Gamme K 2020 de la société sud-coréenne. Les appareils sont tous équipés de 5 caméras, 4 à l’arrière et une à l’avant. Découvrons-le en détail.

LG présente la nouvelle série K 2020

Les appareils qui viennent d’être présentés sont conçus, selon le même constructeur, pour garantir à tous les utilisateurs “des clichés inoubliables à partager sur leurs réseaux sociaux préférés, grâce à des fonctionnalités héritées des modèles LG haut de gamme”. Le prix est inférieur à 300 euros. Plus précisément, les modèles K51S et K61 ont un capteur principal de 32 et 48 mégapixels respectivement et disposent d’un écran FullVision Eye de 6,5 pouces.

Les bords sont minces et les appareils ont un seul trou pour offrir une expérience plus immersive, grâce également au système audio 3D Surround. la K61 il dispose d’un écran de 6,5 pouces et d’un processeur octa core de 2,3 GHz avec 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne extensible avec MicroSD jusqu’à 2 To. la K51S il dispose également d’un écran de 6,5 pouces et d’un processeur octa core de 2,3 GHz avec 3 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne extensible jusqu’à 2 To avec MicroSD.

Le dernier modèle, le K41S, il dispose d’un écran de 6,5 pouces, d’un processeur octa core de 2,0 GHz avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne qui peut également être étendu jusqu’à 2 To. Ce dernier modèle monte 4 capteurs arrière de 13 + 5 + 2 + 2 mégapixels respectivement et un capteur avant de 8 mégapixels. Les modèles qui viennent d’être présentés seront disponibles en Italie à partir de mai 2020.