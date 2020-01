LG brevète un écran pliant qui se fixe au smartphone

LG pourrait avoir un – ou plusieurs – as dans la manche pour surprendre dans le segment des smartphones pliants, un domaine qui est encore en plein développement et qui fera l’objet d’une attention par une bonne partie des constructeurs tout au long de 2020. Selon nouveaux brevets, la firme sud-coréenne pourrait parier sur une approche jamais vue jusqu’à présent.

Elle est révélée par la publication LetsGoDigitial, qui publie des informations sur un brevet déposé par la marque l’année dernière et qui montre la description et les images d’une éventuelle étui ou accessoire avec écran pliant qui serait attaché au smartphone via des broches magnétiques. Cela offrirait plusieurs options de configuration et d’utilisation, comme le montrent les images.

Image: LetsGoDigital.

Selon le temps d’utilisation, on pourrait compter sur la moitié de l’écran flexible en plus de l’écran principal de l’appareil, en le plaçant sur l’autre moitié – ou sur toute la surface, s’il est positionné sur un côté. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il pourrait envelopper le terminal et agir comme élément de protection. Vraisemblablement, cela prendrait la puissance du téléphone lui-même.

Vers la rentabilité

LG s’intéresse à ce type de technologie de pliage, comme nous l’avons vu à travers d’autres brevets, des smartphones avec des écrans accessoires pour amplifier leurs possibilités et des téléviseurs qui s’enroulent sur eux-mêmes. De même, des technologies telles que Samsung, Huawei ou Motorola ont l’intention de commercialiser de nouvelles propositions propres pour ce segment du marché de la téléphonie mobile.

Bien que les progrès que nous constatons mardi ne soient qu’un brevet et rien ne garantit qu’un appareil présentant ces caractéristiques sera éventuellement produit à grande échelle, il semble clair que LG explore de nouvelles options pour sa division smartphone, qu’il entend revitaliser considérablement tout au long de cette année. Sans surprise, la firme affirme que son activité mobile vise à redevenir rentable d’ici 2021.

