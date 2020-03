LG BX vs LG B9 OLED: la nouvelle OLED de la série B vaut-elle la mise à niveau?

Si vous choisissez entre le LG BX OLED ou le LG B9 OLED, quel est le bon choix pour vous? La demande de téléviseurs OLED abordables est énorme ces jours-ci et, bien que vous ne puissiez pas encore en obtenir un à bon marché, les OLED de la série B de LG sont toujours les téléviseurs LED organiques les moins chers que le fabricant sud-coréen propose chaque année.

Le LG BX OLED est le nouveau modèle pour 2020, succédant au LG B9 de l’année dernière. Cependant, les deux modèles devraient se chevaucher pendant un bon moment – en fait, le modèle 2018 est toujours disponible à l’achat dans certains territoires.

Les modèles BM ne se déploieront pas non plus avant quelques semaines, donc ceux d’entre vous restés à la maison et désireux de mettre à niveau votre téléviseur peuvent être tentés d’appuyer sur la gâchette d’un modèle B9 maintenant.

Avec Hisense ne fabriquant plus de téléviseurs OLED et son O8B OLED existant n’offrant pas une expérience particulièrement fiable – au moins pendant nos tests – LG est l’endroit où aller pour un OLED économique, et dans ce guide, nous vous expliquerons tout ce que vous à considérer avant de faire un choix entre les OLED BX et B9.

LG BX vs LG B9: prix

Nous ne pouvons pas encore parler définitivement des prix, car le nouveau modèle LG BX n’a ​​pas encore reçu de prix de vente officiel. Cependant, nous pouvons faire une estimation éclairée basée sur les prix des OLED de la série B des années précédentes.

Le LG B9 a été mis en vente aux alentours de 1995 $ / 1529 £ / 2900 $ AU pour le modèle 55 pouces et 3055 $ / 2499 £ / 4530 $ AU pour le modèle 65 pouces. À la fin de 2019, cela était tombé à 1399 $ / 1299 £ (environ 2030 AU $) pour l’OLED55B9 de 55 pouces, ou 2299 $ / 1799 £ (environ 3340 AU $) pour l’OLED65B9 de 65 pouces.

Vous pouvez toujours acheter le LG B8 pour 1 200 $ aux États-Unis auprès d’Amazon.Nous nous attendons donc à ce que le LG B9 soit tombé à un prix similaire à la même période l’année prochaine.

La série B sous-estime généralement la série C de LG d’un bon 200 $ / 200 £ / 350 $ AU, ce qui en fait les OLED les moins chères proposées par LG chaque année.

(Crédit d’image: LG)

LG BX vs LG B9: processeur et qualité d’image

Cette baisse des prix s’accompagne cependant d’un hic. Comme le LG B9 OLED avant lui, le LG BX OLED utilisera un processeur moins performant que ses frères et sœurs plus premium. Ainsi, au lieu du processeur a9 Gen 3 que l’on trouve dans les LG CX et GX OLED, vous trouverez le processeur a7 Gen 3.

Cela fait suite à l’année précédente, lorsque le B9 utilisait un processeur a7 Gen 2 au lieu de la puce a9 Gen 2 du C9.

Nous avons examiné le LG B9 OLED très favorablement l’année dernière, avec seulement de petites démarques pour le bruit vidéo occasionnel provoqué par le processeur de faible spécification, ainsi que des performances de mise à l’échelle médiocres. Mais les sacrifices ici en valent la peine si vous êtes principalement intéressé à obtenir un téléviseur OLED plus abordable que certaines des options disponibles.

Nous nous attendons à une légère augmentation de la qualité d’image du processeur d’image de BX, bien que le LG BX ne correspondra probablement pas à la sortie d’image du, disons, le LG C9 de l’année dernière. Le BX comprendra la nouvelle technologie de traitement de l’amélioration du visage de LG, pour mieux représenter les tons chair et aider les visages à se démarquer des arrière-plans.

LG BX vs LG B9: conception et spécifications

Mis à part le processeur, y a-t-il quelque chose de très différent en ce qui concerne la conception, les formats ou les entrées des LG BX et LG B9?

Ces ensembles sont en fait presque identiques en termes de spécifications. Le BX et le B9 sont tous deux livrés dans des tailles de 55 pouces et 65 pouces, et les dimensions exactes de chaque taille de modèle semblent inchangées, à l’exception de l’étrange 0,1 pouce. Le poids de 19,9 kg du B9 (y compris le support) est également inchangé.

Le BX conserve également la sortie audio de 40 W du B9, y compris le subwoofer de 20 W ajouté à la série B pour la première fois l’année dernière. Les deux ensembles disposent de haut-parleurs à 2,2 canaux, comme ceux du C9, mais sans la même solution de support de téléviseur que ce dernier, qui est conçue pour canaliser l’audio vers le bas vers le spectateur.

Le processeur a9 offre une amélioration notable par rapport aux puces a7 utilisées dans les OLED LG BX et B9 (Crédit image: LG)

Si vous connectez vos écouteurs ou votre smartphone au téléviseur via Bluetooth, vous serez heureux de savoir que le BX utilise la dernière norme 5.0, comme le B9, plutôt que la connectivité 4.2 plus ancienne et moins fiable du B8. Nous n’avons pas encore trouvé exactement quels ports sont intégrés dans le BX, mais nous nous attendons à un bon nombre d’entrées HDMI et USB.

Les deux sont des téléviseurs 4K avec des panneaux HDR et prennent en charge le format dynamique Dolby Vision HDR, ainsi que le son surround Dolby Atmos (bien que non HDR10 +) et tous deux sont livrés avec la télécommande magique élégante de LG et la plate-forme de télévision intelligente webOS rationalisée. Avec ThinQ AI intégré de LG, vous obtenez également un système très intelligent, avec prise en charge intégrée d’Alexa / Google Assistant et la possibilité de se connecter aux appareils Google Home et Amazon Echo.

La prise en charge d’Apple AirPlay 2 – qui était une mise à jour des téléviseurs LG 2018 et 2019 l’année dernière – sera également disponible sur le BX à partir du lancement.

La plateforme intelligente webOS de LG est peut-être la meilleure disponible aujourd’hui (Crédit image: LG)

LG BX vs LG B9: plats à emporter

La série B de LG est un pari intelligent pour quiconque cherche à installer un téléviseur OLED chez lui à un prix raisonnable, même si ce qui compte pour le “ budget ” dans le monde des OLED est toujours beaucoup plus cher que les écrans LCD bon marché.

Dans notre examen LG B9 OLED, nous avons constaté que le B9 avait les mêmes faiblesses que l’ancien B8, en termes de bruit vidéo occasionnel et de traitement qui ne peuvent pas rivaliser avec les ensembles haut de gamme. Il est peu probable que cela change beaucoup avec le BX, bien que nous nous attendions à une amélioration nominale en termes d’étendue de ces imperfections visuelles – pas assez pour justifier une mise à niveau du LG B9, mais certainement assez pour que le BX mérite d’être envisagé pour un nouveau téléviseur.

Gardez à l’esprit que le B9 devrait toujours être en vente dans les prochains mois, à un coût théoriquement inférieur à celui du BX entrant. Et pour l’instant, pour obtenir un téléviseur OLED qui est en fait relativement abordable, selon les normes d’aujourd’hui, l’ancien modèle B9 peut être le bon choix.

