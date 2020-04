LG dévoile officiellement le design du nouveau smartphone: Velvet

Quelques jours après l’annonce de la sortie d’une nouvelle gamme de smartphones au design totalement nouveau, LG a officiellement dévoilé le premier modèle. Le déménagement a toujours été fait en se concentrant sur l’apparence de l’appareil, alors qu’au niveau des spécifications techniques très peu a été révélé. Il s’agit Velvet, un smartphone alimenté par un processeur domestique Qualcomm, lo Snapdragon 765G.

Comme on peut le voir sur les images, l’apparence est très différente par rapport aux précédents smartphones du fabricant coréen et rappelle plus l’ancien Sony Xperia. Il y en a un à l’arrière triple configuration de caméras avec le support d’un flash LED. Mis à part le capteur principal, le plus grand, il semble évident que les deux autres sont plus d’accessoires qu’un capteur de profondeur et plus encore.

Frontalement, il a été opté pour une goutte d’eau qui ne va cependant pas effacer un menton assez prononcé. En général donc, devant et derrière il y a bords biseautés et courbes, juste ceux qui rappellent les designs de Sony.

LG Velvet

Comme vous pouvez le voir sur le processeur à la base de l’appareil, ce ne sera pas un haut de gamme, mais plutôt un appareil premium; en substance, il fonctionne comme un sommet, mais avec un coût et une puissance réduits.

D’autres choses sont évidemment attendues de LG, comme un véritable vaisseau amiral. Il sera intéressant de voir ce qui sera proposé étant donné la fin de la série G, celle qui accompagne l’entreprise depuis plusieurs années. Évidemment, la raison de ce changement de cap est due à mauvaises ventes de la mêmeil n’y a donc pas de quoi être triste.