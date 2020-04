LG dévoile son prochain smartphone avec un écran incurvé et une chambre de descente

Il y a un air de changement dans la maison LG, qui en aurait un en magasin smartphone avec un look complètement différent que celle vue jusqu’ici. Un design qui s’inspire du monde de la nature en proposant certains de ses éléments. Cela se reflétera principalement dans le module de caméra. Selon ce qui est ressorti d’un post partagé sur LG Newsroomen fait, le prochain smartphone LG ne présentera pas de module de caméra rectangulaire, ce qui semble être l’une des tendances de l’année, autant qu’un “goutte de pluie».

LG, les prochains smartphones arriveront avec un écran incurvé et une caméra drop

La société a révélé que la prochaine série de smartphones comportera une configuration à triple caméra, comprenant lentilles disposées verticalement en ordre décroissant (du plus grand au plus petit) avec le flash LED, donc de évoquer l’image des gouttes de pluie qui tombent.

Malheureusement, les informations relatives aux caractéristiques techniques de ce smartphone sont encore assez rares. Selon certaines rumeurs, cependant, appareil photo principal (qui est, entre autres, le premier à être implémenté dans le nouveau module Teardrop) ce sera 48 MP. Au-delà de cela, le prochain smartphone devrait en implémenter un nouveau Écran 3D Arc Design avec bords incurvés qui, selon ce que l’entreprise a dit, devrait garantir une expérience visuelle plus naturelle par rapport aux smartphones LG actuels.

Selon les premières rumeurs, ce smartphone serait propulsé par un SoC Qualcomm Snapdragon 765G, un taille d’écran entre 6,7 et 6,9 pouces et un Batterie de 4000 mAh. Bref, il suffit d’attendre pour savoir quel sera le nom de ce prochain smartphone LG et plus de détails sur son secteur matériel.