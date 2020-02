LG et ZTE ne participeront pas au MWC 2020 à cause du coronavirus

Il Mobile World Congress 2020 il aura lieu au milieu d’une épidémie de coronavirus. Alors que les organisateurs ont émis des recommandations Pour les visiteurs, certaines entreprises ne seront pas présentes. Tel est le cas de ZTE et LG, qui a annulé sa présence au MWC 2020.

Le fabricant chinois a confirmé à The Verge et à d’autres médias que ne réalisera pas votre présentation habituelle en raison de problèmes de transport et de visas, ainsi que xénophobie qui existe actuellement contre les Asiatiques dans le sillage du coronavirus.

Dans le cas de LG, la société a publié une déclaration sur sa participation au MWC 2020.

LG Electronics surveille de près la situation liée à la nouvelle épidémie de coronavirus, qui a récemment été déclarée urgence mondiale par l’Organisation mondiale de la santé alors que le virus continue de se propager en dehors de la Chine.

Compte tenu de la sécurité de ses employés, partenaires et clients, LG a décidé de se retirer de l’exposition et de la participation au MWC 2020 plus tard ce mois-ci à Barcelone, en Espagne.

Cette décision élimine le risque d’exposer des centaines d’employés de LG à des voyages internationaux qui sont déjà devenus plus restrictifs à mesure que le virus continue de se propager à travers les frontières.

LG a confirmé que organisera des événements distincts pour annoncer vos produits téléphones portables tout au long de 2020. Dans le cas de ZTE, on ne sait pas quels seront les plans, car le fabricant chinois a tendance à utiliser le salon mobile de Barcelone comme vitrine.

Le coronavirus a déjà infecté plus de 20 700 personnes

L’épidémie de coronavirus a déjà infecté plus de 20 700 personnes et a coûté la vie à 427 personnes au moment de la rédaction de cette note. Avant l’alerte de l’Organisation mondiale de la santé, plusieurs pays ont commencé à prendre des mesures pour empêcher une nouvelle contagion.

Malgré cela, la GSMA, qui est responsable de l’organisation du Mobile World Congressa annoncé que su calendrier des activités reste intact. L’événement aura lieu du 24 au 27 février et un programme de nettoyage et de désinfection sera mis en place.

👇 Plus en hypertexte