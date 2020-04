LG Folder 2, voici le nouveau téléphone mobile LG à double écran

Après le Galaxy Z Flip de Samsung et le Razr de Motorola aussi LG a annoncé son pliable à clapet, mais avec une petite, ou peut-être une grande différence: ce n’est pas un vrai smartphone, tel que nous le comprenons aujourd’hui, un écran tactile, avec des fonctionnalités intelligentes, en fait, une caméra supérieure et toutes ces choses de la série “est manquante fais-moi juste du café. ” Non. LG Folder 2 est un téléphone mobile conçu pour ceux qui ont un budget limité ou qui, plus simplement, n’est pas familier avec la technologie moderne.

LG Folder 2, le nouveau téléphone mobile avec double écran et bouton SOS dédié

LG Folder 2 se caractérise par sa conception à clapet, avec un écran principal QVGA 2.8 et un Panneau secondaire monochromatique de 0,9 pouces pour afficher les notifications des messages et des appels. Le téléphone est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 210, avec 1 Go de RAM et 8 Go d’espace de stockage interne. Le clavier, avec de gros boutons bien visibles, comprend deux touches de raccourci: que pour accéder à l’assistant vocal ou commencer à enregistrer l’appel en cours, et celui d’accéder rapidement à la appareil photo.

Merci à Bouton SOS positionné sur le corps arrière, à côté de la caméra, il est possible contactez rapidement les contacts d’urgence et partagez votre position en temps réel via un message texte généré automatiquement. Quant à l’appareil photo, c’est 2 MP.

LG Folder 2 prend en charge la connectivité Bluetooth, WiFi, 4G et dispose également d’une fonction de verrouillage de sécurité des données, pour éviter les frais involontaires. Le téléphone est équipé d’une batterie de 1470 mAh et est disponible en couleurs blanc et gris platine en Corée au prix de 150 euros. Il n’y a toujours pas d’informations sur la disponibilité pour le marché européen.