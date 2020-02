LG lance l’application Apple TV pour ses téléviseurs 2019

LG a fait une mise à jour le mois dernier avant le CES sur l’application Apple TV arrivant cette année sur ses téléviseurs récents. Alors que nous avons appris que les modèles 2020 incluraient l’application Apple TV lors de leur lancement, LG n’a pas partagé de date pour laquelle les modèles 2018 et 2019 recevront un support, sauf pour «cette année». Ce soir, LG a annoncé que l’application Apple TV se déploie désormais sur des modèles 2019 compatibles dans plus de 80 pays.

LG a partagé la nouvelle dans un communiqué de presse:

LG Electronics (LG), qui a présenté ses téléviseurs intelligents 2020 avec l’application Apple TV au CES le mois dernier, lance maintenant l’application Apple TV pour les téléviseurs intelligents LG 2019 compatibles aux États-Unis et dans plus de 80 autres pays. Facilement accessible depuis le LG Home Launcher, l’application Apple TV donne aux propriétaires de téléviseurs LG la possibilité de s’abonner à Apple TV + et de la regarder, le nouveau service d’abonnement vidéo d’Apple qui présente des Apple Originals populaires tels que «The Morning Show», «Voir», «Serviteur “Et” Little America “.

Les modèles LG 2019 qui reçoivent l’application Apple TV incluent tous les téléviseurs OLED et NanoCell. Recherchez une mise à jour du micrologiciel sur votre téléviseur 2019 éligible pour obtenir l’application Apple TV.

Les téléviseurs des séries UM7X et UM6X 2019 de LG bénéficieront du même support “plus tard ce mois-ci”. Quant aux téléviseurs 2018 de LG, la société ne partage pas de détails, disant seulement que l’application Apple TV arrivera sur ces modèles “plus tard cette année”.

La gamme de téléviseurs 2020 de LG débarquera avec AirPlay 2 / HomeKit et l’application Apple TV, tandis que les modèles 2019 ont gagné HomeKit et AirPlay 2 l’été dernier et l’automne dernier.

En relation:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: