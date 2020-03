LG lancera son téléviseur OLED 4K uniquement pour la PS5 et la Xbox X

Après la récente annonce surprise avec les spécifications et les principaux détails de fonctionnement de la nouvelle Xbox Series X, et avec une présentation officielle de la PS5 datée d’aujourd’hui, une autre société qui a décidé de déplacer l’onglet a été LG, qui vient de annoncer que le dernier modèle de votre famille de téléviseurs de jeu CX Il arrivera sur le marché cet été, plus que suffisamment de temps pour nous mettre à jour avant l’arrivée de ces nouvelles consoles.

C’est donc le modèle le plus petit et le moins cher, qui nous offrira encore un panneau OLED de 48 pouces capable de lire du contenu jusqu’à 4K. Tout cela soutenu par des améliorations subtiles qui ciblent le public des joueurs, telles que Prise en charge de G-Sync pour les cartes graphiques NVIDIA; les technologies HDR et Dolby Vision IQ, principalement destiné à d’autres contenus tels que les films, mais également utile pour les cinématiques et les jeux avec un excellent affichage graphique; et la sortie en douceur du mode Filmmaker. De plus, nous aurons également une mise à jour du processeur et son amélioration correspondante dans le traitement des images.

Les caractéristiques qui s’ajoutent nous laissent un cadre parfait pour ce qui a été montré et attendu par la nouvelle génération de consoles PS5 et Xbox Series X, qui en plus de rechercher la nouvelle standardisation 4K, représentera un saut général des jeux aux technologies d’amélioration d’image. comme le lancer de rayons.

Ainsi, le nouveau LG CX 48 pouces sera disponible à partir de juin prochain au prix de 1 499 $ (environ 1 365 euros à changer), un prix qui, bien qu’il puisse être quelque peu élevé, pourrait être un investissement évident compte tenu des capacités de support de la nouvelle génération de consoles, et de sa deuxième orientation pour les écrans d’ordinateur.

Cependant, pour le moment, son prix final en euros est inconnu, ce qui pourrait impliquer un léger retard dans son arrivée sur notre territoire, où il est probable qu’il devrait également être disponible avant la période de Noël et l’arrivée de ces nouvelles consoles.