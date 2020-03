LG, nouvelle “victime” du coronavirus

Il n’y a plus de doute: l’incidence que le coronavirus dans le secteur technologique, il est singulièrement élevé. Et, entre autres conséquences, l’annulation du Mobile World Congress, la Games Developer Conference et la fermeture d’une usine Samsung il y a quelques jours, il rejoint maintenant LG. Et, comme l’a rapporté l’agence ., le géant coréen a été contraint de suspendre temporairement ses opérations dans l’une de ses usines de production, située dans la ville de Gumi, en Corée du Sud.

La raison de la fermeture, comme on le sait, n’est pas directement liée aux employés de l’usine, mais à un travailleur d’une entité bancaire à proximité des installations de LG, qui aurait été testé positif pour détecter s’il est porteur de la pathogène Le protocole établi dans ces cas fait qu’il est plus que souhaitable d’établir un périmètre de sécurité autour d’un cas détecté et que des mesures de sécurité et de prévention soient appliquées à toutes les personnes qui s’y trouvent.

Dans un premier temps, il a été établi que l’usine reprendra l’activité mardi prochain 3 mars. Cependant, étant donné qu’il y aura encore beaucoup de travail sur le terrain, il n’est pas exclu que la fermeture puisse être prolongée de quelques jours de plus. Et, bien que l’impact économique de cette mesure puisse être très élevé, la sécurité des salariés de l’usine doit être placée en première position de la liste des priorités.

L’usine touchée par la fermeture est dédiée à la production d’écrans pour appareils mobiles, donc dans un premier temps on peut considérer que les smartphones de ce fabricant seront assez affectés par cet arrêt temporaire de production. Cependant, il faut se rappeler que, comme Samsung, LG produit également des écrans pour d’autres fabricants.

On ne sait pas, aujourd’hui, si LG dispose de suffisamment de stock pour suivre l’offre d’écrans demandée par ses clients. Mais si ce n’est pas le cas, des productions comme certains modèles de iPhone ils peuvent être affectés par le manque éventuel temporaire d’écrans. Il est prévu que, si elle ne dure que trois jours, l’impact de cette situation sera limité. Cependant, s’il s’allonge avec le temps, le problème peut devenir beaucoup, beaucoup plus complexe.

Il est encore trop tôt pour faire des chiffres, mais il ne fait aucun doute que, d’ici avril ou mai, lorsque certains experts disent que l’incidence des coronavirus diminuera de manière significative, il sera temps de faire des chiffres. Et c’est qu’entre fermetures, annulations et reports, ce pathogène est devenu une bête noire du secteur technologique.