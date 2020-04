LG pourrait bientôt sortir un smartphone 5G pas cher

Selon certaines sources, LG Electronics se prépare à commercialiser un nouvel appareil 5G le 15 mai. Le smartphone aurait toutes les fonctionnalités d’un appareil haut de gamme mais serait moins cher que le Galaxy S20 de Samsung. Cependant, un responsable de LG Electronics a nié le rapport et a affirmé que la date de sortie du téléphone n’avait pas encore été déterminée.

LG s’attend à ce que ce nouvel appareil utilise le processeur Snapdragon 765 ou 765G (qui prend en charge les réseaux 5G) et un accessoire qui prend en charge deux écrans. Dans le passé, la société a adopté différentes stratégies pour ses smartphones dans différentes régions. Plus tôt cette année, la société a lancé 5G V60 ThinQ haut de gamme dans certains pays d’Amérique du Nord et en Europe. Les clients cibles de ce téléphone sont ceux qui souhaitent essayer un téléphone réseau 5G plus rapide.

LG, bientôt de nouvelles indications sur son smartphone 5G pas cher

La société a également annoncé le lancement d’un smartphone haut de gamme pour le marché coréen. Ce téléphone sera moins cher mais possède des fonctionnalités haut de gamme comme un écran plus grand, une plus grande capacité de batterie et un meilleur appareil photo.

En février de cette année, cependant, LG Electronics a annoncé le lancement de trois smartphones avec quatre caméras arrière: LG K61, K51S et K41S en Amérique centrale et du Sud et en Europe au deuxième trimestre de cette année.

Cependant, la société n’a pas divulgué les prix des trois nouveaux téléphones. Les observateurs de l’industrie prédisent que leurs prix seront d’environ 300 $.