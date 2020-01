LG présente de nouveaux téléviseurs de jeu certifiés Nvidia G-Syinc

LG a décidé d’élargir la gamme de téléviseurs, etc. CES 2020 il a présenté 13 nouveaux modèles, équipé de panneaux en 4K et 8K, en coupes de 55 à 88 pouces.

De nouveaux téléviseurs dotés de la technologie ont également été présentés NanoCell et tous équipés du nouveau processeur Alpha Gen 3, équipé d’un nouvel algorithme de apprentissage en profondeur, fonctionnalité qui permet un meilleur rendement en termes de qualité grâce à un algorithme d’optimisation d’image.

La nouveauté du point de vue du jeu

Une nouveauté importante vient du partenariat avec Nvidia, grâce à quoi 12 modèles OLED sera compatible avec G-Sync certifié, une technologie appartenant au fabricant de GPU, d’une grande importance dans le domaine des jeux.

Cette caractéristique importante rendra les panneaux capables de s’adapter fréquences d’images variables, permettant d’offrir une expérience de jeu d’excellente qualité et fluidité, car cela permettra d’éviter un scintillement gênant des images en raison d’un écart entre les fps et le hertz de l’écran, non seulement avec les consoles du salon mais aussi avec le PC.

Pour affiner les produits, des technologies telles que «Affichage du confort oculaire“Utile pour ne pas se fatiguer les yeux lors de longues sessions de jeu, combiné à l’inévitable HDR dans le nouveau format appelé HGiG, ce qui garantit une compatibilité maximale avec tout contenu.

LG semble avoir envisagé toutes les possibilités, en concevant des téléviseurs adaptés à chaque groupe d’utilisateurs équipés de toutes les dernières découvertes technologiques dans le domaine des écrans de salon, un changement de mentalité important sans grande innovation, mais une évolution de ce qui était préexistant.