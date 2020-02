LG se retire du MWC en raison du Coronavirus – lancera des téléphones plus tard en 2020

LG Electronics s’est officiellement retiré du MWC 2020 en invoquant des problèmes de sécurité concernant l’épidémie de coronavirus et sa propagation au-delà des frontières chinoises.

“Avec la sécurité de ses employés et du grand public en tête, LG a décidé de se retirer de l’exposition et de la participation au MWC 2020 plus tard ce mois-ci à Barcelone, en Espagne”, indique un communiqué officiel de LG Electronics. “Cette décision évitera d’exposer inutilement des centaines d’employés de LG aux voyages internationaux, ce que la plupart des experts en santé ont conseillé.”

Au lieu de révéler les combinés au Mobile World Congress, LG organisera des événements séparés “dans un proche avenir” pour annoncer sa gamme de téléphones et de produits mobiles 2020.

Quelques heures auparavant, ZTE avait annoncé qu’il se retirerait officiellement de la CMM et annulerait sa conférence de presse, en partie à cause de problèmes de voyage et de visa mais aussi à cause des préoccupations du coronavirus – mais plus à cause de la légère xénophobie qui accompagne la maladie d’origine chinoise , a déclaré un porte-parole à The Verge.

MWC: LG et ZTE sortis, Huawei et Qualcomm seraient toujours

Avant les actions de LG et de ZTE, la GSMA, l’organisation derrière le MWC, a publié une déclaration affirmant que le coronavirus avait eu “un impact minimal sur l’événement jusqu’à présent”.

Huawei et Qualcomm prévoient toujours d’y assister, selon Shara Tibken de CNET.

# MWC2020, le plus grand salon de technologie mobile au monde, pourrait avoir des problèmes de fréquentation plus tard ce mois-ci à cause du coronavirus. @LGUS s’est retiré, via @lynnlaaa. @Huawei, @Qualcomm me disent qu’ils sont toujours sur la bonne voie pour participer normalement https://t.co/47WQ3SktOU4 février 2020

La déclaration de la GSMA mentionne les mesures d’hygiène supplémentaires que l’organisation a prises pour atténuer la propagation du virus, y compris une désinfection accrue, un soutien médical sur place et la fourniture de plus de produits de désinfection et de désinfection sur place.

Développement…