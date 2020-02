LG V60 ThinQ: caractéristiques et disponibilité

Malgré l’annulation du Mobile World Congress 2020 en raison de l’épidémie du coronavirus, LG il a maintenu ses plans pour présenter la prochaine génération de son produit phare, le V60 ThinQ. Votre nouveau terminal est ici, et il est livré avec des fonctionnalités qui vous permettront résister au haut de gamme haut de gamme le plus récent du marché. Le plus drôle, cependant, c’est que ils continueront à soutenir le double écran au lieu de parier sur la tendance au pliage.

Le LG V60 ThinQ a des dimensions généreuses de 169,3 x 77,6 x 8,9 mm, il est donc très proche de la taille du Samsung Galaxy S20 Ultra. Intégrer un Écran P-OLED de 6,8 pouces avec résolution FullHD + (2460 x 1080 pixels), 395 dpi, prise en charge de HDR10 + et lecteur d’empreintes digitales intégré. Le panneau secondaire, qui peut être couplé au moyen d’un boîtier, partagez exactement les mêmes spécifications que l’écran principal. Soit dit en passant, les deux écrans sont dotés d’un verre Gorilla Glass 5.

Un problème avec le smartphone est le toujours «encoche» controversée. Certes, il ne plaira pas à la majorité, surtout si nous observons les propositions haut de gamme d’autres fabricants, qui ont renoncé à cet élément et ont même réduit les cadres au minimum pour donner une plus grande importance à l’écran. Dans le cas du LG V60 ThinQ, son panneau occupe 83,6% de la surface.

Il sera proposé en variantes de 128 et 256 Go de stockage

À l’intérieur de l’appareil, nous trouvons un processeur Snapdragon 865 avec prise en charge des réseaux 5G et un GPU Adreno 650, ce dernier s’est concentré sur l’augmentation des performances graphiques des jeux vidéo mobiles. La RAM est de 8 Go, tandis que le stockage interne sera proposé dans des variantes de 128 et 256 Go. Bien sûr, et comme la plupart de ses concurrents, il dispose d’un slot microSD pour agrandir l’espace.

Concernant la section photographique, le LG V60 ThinQ intègre une configuration de trois caméras avec capteurs 64 MP (principal, f / 1.8), 13 MP (grand angle, f / 1,9) et ToF (Caméra Z). Est capable de capturer Vidéo de résolution 8K. La caméra frontale, quant à elle, est 10 mégapixels (f / 1,9). Oeil, cette fois nous n’avons pas le système de reconnaissance faciale 3D qui était apparu dans la génération précédente.

L’une des principales attractions sera votre batterie d’une capacité de 5000 mAh, correspondant ainsi au Galaxy S20 Ultra dans ce domaine. En plus d’offrir la prise en charge de la charge sans fil, il prend également en charge la charge rapide, en particulier la charge rapide 4.0 signée par Qualcomm. En bas se trouve un port USB-C et, à la surprise de certains, le Prise 3,5 mm Pour connecter un casque.

Quant à la connectivité, il est Compatible WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC et 5G, comme mentionné ci-dessus. Bien sûr, Android 10 est le système d’exploitation de ce modèle. Début de la commercialisation du LG V60 ThinQ en mars en Europe, Amérique du Nord et Asie. Cependant, pour le moment, ils n’ont pas divulgué d’informations sur les prix; dans les semaines à venir, nous laisserons certainement des doutes.

