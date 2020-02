LG V60 ThinQ, un superphone avec 5G et Snapdragon 865

Il LG V60 ThinQ C’est un smartphone qui est en route, ou du moins ce qui implique une fuite d’image d’Android Headlines qui serait dudit smartphone.

Le LG V60 ThinQ allait être présenté initialement au MWC de Barcelone, mais cet événement a été annulé. Dans l’image, vous pouvez voir la date du 24 février 2020 et 9 heures du matin comme une heure, ce qui pourrait être indicatif d’une présentation liée à l’événement susmentionné.

Pour le reste, il semble que la société n’ait pas introduit de changements révolutionnaires par rapport aux générations précédentes du même appareil, bien que pour le LG V60 ThinQ, il semble qu’ils aient réduit la taille des lunettes de l’écran, ce qui pourrait occuper encore plus d’espace l’avant La caméra avant est insérée dans une encoche avec une goutte d’eau similaire au format utilisé par le LG G8X, de sorte que la taille de la pièce sera réduite par rapport au V50 ThinQ.

Comme vous pouvez le voir, il comptera également (ou du moins cela semble indiquer) avec un bouton dédié à Google Assistant et le contrôle du volume sur le côté gauche du smartphone. Le bouton d’alimentation resterait sur le côté droit, bien que ce détail ne puisse pas être vu en regardant l’angle de l’image. Le cadre, quant à lui, semble doré, mais cela ne signifie pas que LG ne mettra pas à disposition plus de couleurs.

Non seulement l’aspect externe a divulgué des informations, mais également les caractéristiques internes les plus importantes du LG V60 ThinQ. La première chose qui peut être mise en évidence est la forte probabilité de prendre en charge la connexion 5G, quelque chose qui commence à être essentiel pour positionner les smartphones haut de gamme actuels, en plus d’avoir été l’une des caractéristiques du V50 ThinQ. La la batterie, quant à elle, serait de 5000 mAh pour donner à l’appareil suffisamment d’autonomie.

À l’arrière, le LG V60 ThinQ aura une configuration à quatre caméras, tandis que les microphones supplémentaires qu’il intégrera devraient améliorer la qualité de l’enregistrement audio. D’autres caractéristiques qui sont spéculées sont l’inclusion d’un SoC Qualcomm Snapdragon 865, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne pour les données (en comptant le système d’exploitation), bien que des deux dernières, il puisse y avoir différentes combinaisons qui marqueraient les variantes de l’appareil.

Étant donné que le 24 février correspond à une date liée au Mobile World Congress, tout indique que le LG V60 ThinQ sera présenté en mars 2020 pour être mis en vente peu de temps après.