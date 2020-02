LG V60THINQ 5G: les dernières nouvelles de LG

aujourd’hui 26 février 2020, LG Electronics a présenté son dernier modèle de série V à Séoul, en Corée appelé LG V60 ThinQ 5G, appareil équipé d’une connectivité 5G et d’un système audio vidéo et photographique amélioré. Ceux qui aiment créer du contenu multimédia remarqueront l’amélioration par rapport aux modèles précédents.

Voici les caractéristiques du nouveau smartphone LG

Quant au secteur photographique, le LG V60 ThinQ 5G est capable de produire des enregistrements vidéo en 8k, donc en très haute qualité. Dans le jeu de caméras arrière, il a également un objectif ultra grand angle un capteur de temps de vol (ToF) et un Objectif principal de 64 mégapixels. Les vidéos en mouvement deviendront plus stables grâce le nouvel algorithme appelé Steady Cam. Il n’en sera pas moins en termes de performances audio: ses quatre micros rendront les enregistrements multidirectionnels beaucoup plus réalistes et la fonction Voice Bokeh permettra d’améliorer le son de la voix principale en étouffant les bruits de fond. Dans le même temps, le mode ASMR pourra capter chaque petit son en augmentant la sensibilité des autres microphones. Il sera également équipé de LG 3D Sound Engine, un système capable de reconnaître le type de contenu afin de le reproduire à sa plus haute qualité.

Équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865, il va sans dire qu’il a été conçu spécifiquement pour le réseau 5G, c’est donc un téléphone conçu pour une connexion ultra-rapide, ainsi que conçu avec une batterie de 5000 mAh. Il sera donc parfait pour diffuser des vidéos de haute qualité, des appels vidéo, des films, des jeux vidéo et plus encore. Il en possède un Écran OLED de 6,8 pouces et double écran afin que vous puissiez utiliser deux applications simultanément, une par écran. Enfin, il est également équipé un petit écran externe de la taille de 2,1 pouces et arrivera à partir d’avril sur le marché en Europe (y compris l’Italie), en Asie et en Amérique du Nord.